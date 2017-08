Activitate culturală intensă în comuna Bistra

– Domnule primar Vasile Duciuc, ce vă determină să susţineţi cultura şi să promovaţi tradiţiile etnicilor huţuli-ucrai­neni?

– Deodată cu funcţia de primar, am moştenit şi tradiţionalul Festival al cântecului şi dansului “Mira la Huţuli”, pe care-l derulăm anual în luna mai, însă am decis extinderea activităţii culturale pe o perioadă mai lungă, cu diversificarea acţiunilor pe mai multe domenii. Împreună cu vecinii noştri ucraineni din regiunea Zakarpatia şi raionul Rachiv, avem întâlniri periodice, consultându-ne pentru realizarea în cadrul Programului UE Ungaria-Slovacia-Româ­nia-Ucraina a proiectului transfrontalier de creare a Centrului pentru promovarea culturii etnicilor huţuli-ucraineni şi a dezvoltării durabile.

– Recent, a-ţi sprijinit o foarte reuşită acţiune culturală, o lansare de carte.

– Am considerat că poetul Dumitru Coreniuc, consăteanul nostru, cunoscut şi în Ucraina, merită o promovare şi la noi, astfel exprimându-ne recunoştinţa pentru îndelungata sa trudă în domeniul culturii şi al educaţiei. Pentru aceasta l-am invitat şi pe cunoscutul scriitor şi publicist Olexander Maslianek din Lviv, editorul recentei carţi a poetului nostru, ocazie cu care şi-a prezentat şi cărţile sale.

– Vă mulţumesc, domnule primar, pentru interviul acordat.

• • •

– Domnule Olexander Maslianek, ce impresie v-a lăsat comuna noastră Bistra?

– Nu sunt pentru prima dată la voi, mă consider deja un prieten al bistrenilor şi încă o dată mi-am întărit convingerea că aici trăiesc oameni minunaţi, păstrători a-i limbii şi tradiţiilor strămoşeşti, fapt care m-a făcut să cred că nu mă aflu în altă ţară. Cu un primar ca Vasile Duciuc, această frumoasă comună are rodnice perspective pe viitor. Vreau să le mulţumesc domnului primar şi gazdelor mele pentru primire şi ospitalitate.

– Vă mai aşteptăm pe la noi.

Pentru conformitate, Iulian MOGA, bibliotecar