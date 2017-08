La Băiuţ – Proiectul pârtiilor de schi, blocat!

Comuna Băiuţ este inertă din punct de vedere economic, după ce mineritul din zonă s-a închis. Singura salvare ar fi turismul. Acesta este şi motivul pentru care administraţia locală a gândit un proiect de realizare a unor pârtii de schi pe munţii care înconjoară localitatea. A făcut un studiu de fezabilitate şi Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru o asemenea investiţie. Proiectul s-a blocat însă când s-au cerut avizele de la Mediu.

Terenul pe care s-a gândit traseul pârtiilor este al statului, o pădure în administrarea Romsilva, care a fost de acord să cedeze pădurea respectivă, la schimb cu un teren al primăriei, aflat la baza muntelui. Însă totul s-a lovit de refuzul celor de la Mediu.

Mihai Ceteraş, primarul comunei Băiuţ, ne spune: „Economic e moartă zona. Acesta este motivul pentru care mă tot zbat cu proiectul legat de pârtia de schi. Avem un PUZ făcut, dar n-am putut trece de Mediu. Pârtia ar urma să fie construită în Secu şi ar avea circa 6 km. Am făcut studiul de fezabilitate, dar ne-am oprit când am ajuns la avizele de mediu. Eu am cerut scoaterea din fondul forestier a 7 hectare şi am pregătit terenul pe care să îl dăm Romsilvei, la schimb, cum se face. Am trecut de toate instituţiile şi am primit aprobări, însă când am ajuns la Mediu, având titlul «Amenajare pârtie de schi», au început să-mi ceară mai multe lucruri: unde fac staţie de epurare, unde fac hotelurile, parcările etc. Eu le-am spus că doar cer să scot din fondul forestier acest teren. După aceea, când vine investitorul, e treaba lui ce face şi dacă obţine aprobări pentru construcţii. Treaba mea e să îi pun la dispoziţie terenul. Că primăria nu are bani pentru asemenea investiţii mari. Doar încercăm să valorificăm acest teren pentru a putea dezvolta economic zona prin turism, pentru viitor. Dar ca să pot face aşa ceva, terenul trebuie să fie în proprietatea noastră, ca mai apoi să-l putem concesiona”.

Zonă pentru sporturile de iarnă

În ce priveşte oportunitatea de a construi un complex turistic de iarnă, zona este ideală, zăpada cade iarna din plin, iar sezonul rece ţine cel puţin o jumătate de an. Mai mult, dacă s-ar realiza, o asemenea investiţie ar fi cam singura salvare a comunei, care momentan este zero din punct de vedere economic.

„Investitorul putea fi cel care are şi pârtiile din Cavnic şi intenţiona să cupleze Băiuţul cu Cavnicul. Ar fi fost un lucru extraordinar. Cred că titlul de “pârtie de schi“ ne-a încurcat, că trebuia trecut altceva. Dar iar stau şi mă gândesc: cer terenul, dar pentru ce? Îţi trebuie pădurea aceea, dar ce să faci cu ea? Ca să-mi măresc păşunea?! Nu sună bine. Pădurea nu e grozavă, dar de 8 ani de când tot încerc realizarea proiectului au mai crescut copacii, însă nici acum nu e nu ştiu ce pădure acolo. Sus este păşune şi până jos la baza pârtiei este un teren de aproximativ 6 hectare, plus locul unde ar urma să fie parcări şi hoteluri. Terenul l-am avut pregătit la schimb, că tocmai de aceea nu l-am dat asociaţiilor, şi să fie şi limitrof cu pădurea statului. Am concesiona oricărui investitor, român sau străin, care ar fi disponibil să investească în zona asta, că noi aici suntem un fund de sac! Cine ne vede şi ne caută altfel pe aici?! Mulţi trec prin Pasul Rotunda şi merg direct spre Cavnic. De la capătul satului, se poate ajunge în Botiza, dar numai pe drum forestier, greu accesibil. Deci suntem un fel de capăt de linie. Orice investitor ar fi binevenit, numai să ne scoată din impasul în care suntem în prezent. Zona este frumoasă şi propice sporturilor de iarnă. Noi nu trebuie să cumpărăm zăpadă, noi avem zăpadă de vândut! Aici în sat plouă, iar la 1.200 de me­tri, acolo sus în Secu ninge. Mai mult, 6 luni de zile pe an, este garantat zăpadă. Am putea face aici o staţiune ca în Alpii austrieci. Din sat ai putea face telegondolă până sus la pârtie, că există funicular cu care aduceau minereu din Văratec. Deci infrastructura există. Am fi salvaţi şi noi. Statul a închis minele şi nu a pus nimic în loc. Nu s-a gândit: ce fa­cem cu minerii, ce se întâmplă cu ei dacă le desfiinţăm locurile de muncă? Că dacă se gândeau, alt­cumva era acum în Bă­iuţ!”, a conchis primarul.

Oamenii cred că singura soluţie este turismul

Localnicii din comună sunt conştienţi de situaţia actuală în care se află şi cred că singura scăpare ar fi turismul: „Acum Băiuţul este la pământ! Domneşte paragina… Nici oameni nu prea mai sunt, că tinerii pleacă şi rămân doar bătrânii. Eu sunt miner pensionar de 7 ani. Soluţia ca să ne revenim ar fi turismul, că altceva nu văd să meargă în zona noastră”, este de părere localnicul Teodor Csuk. „Păcat că nu se poate face ceva în domeniul turismului. Am înţeles că este un proiect pentru pârtii de schi, însă au fost probleme cu autorizaţiile, aşa că momentan e blocat. Cam asta-i singura soluţie pentru noi şi totodată salvarea ca să ne ridicăm din sărăcie”, ne-a explicat Maria R. „Lumea mai aude de noi doar când vine festivalul de muzică rock sau competiţia de motociclete. E trist, după ce în urmă cu 30 de ani eram cunoscuţi în toată ţara”, a conchis un alt localnic.