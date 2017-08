Curţile a două şcoli băimărene, “revitalizate”

Curţile a două şcoli din Baia Mare au fost transformate în spaţii verzi mult mai primitoare, mai vesele şi mai pline de culoare, prin intermediul a două proiecte derulate de Asociaţia Muntzomani. La Şcoala „Avram Iancu” şi la Colegiul Tehnic „C.D. Neniţescu”, au fost reamenajate locurile unde elevii îşi petrec pauzele şcolare. Pentru lucrări, au fost utilizate materiale naturale: lemn, piatră, pământ, voluntarii s-au folosit de sapă şi de alte unelte manuale folosite la grădinărit. Proiectele au fost finalizate la sfârşitul lunii iulie, astfel încât noul an şcolar îi va aduce pe învăţăcei într-o ambianţă mult mai plăcută.

Mai aproape de natură, la şcoală

Asociaţia Muntzomani a derulat proiectele „Timpul pentru natură” la Şcoala Gimnazială „Avram Iancu” din Baia Mare şi „EcoSinergii” la Colegiul Tehnic C.D. Neniţescu, finanţate de MOL România şi Fundaţia pentru Parteneriat. Valoarea proiectelor a fost estimată iniţial la 11.000 lei, dar cheltuielile nu au depăşit 7.000 lei. Ideea a pornit de la dorinţa de a-i face pe elevi „mai conştienţi de mediul înconjurător”. „Proiectele au fost gândite pentru a reamenaja spaţii lăsate în paragină, prin prisma unor activităţi de educaţie ecologică împreună cu elevii şi lumea din jur, profesori, voluntari de-ai asociaţiei. Ideea principală este în continuare să-i facem pe toţi să înţeleagă orice spaţiu, oricât de mic ar fi, poate fi transformat într-un loc plăcut, unde să te relaxezi într-o pauză sau după şcoală, inclusiv să susţii unele ore în acest spaţiu. Asta e ideea, să-i aducem mai aproape de natură”, ne-a declarat preşedintele Asociaţiei Muntzomani, Vlad Roman.

Prea puţini voluntari

Activitatea de reamenajare a curţilor şcolare n-a fost uşoară, au existat puţini voluntari dornici să se implice. „A fost dificil din cauza lipsei voluntarilor. Nu e uşor să aduci lumea să facă o muncă voluntară, mai ales fizică. A fost dificil pentru că a implicat unelte de grădinărit cu care cei din oraş nu sunt obişnuiţi. Şi noi am învăţat multe lucruri de la oameni care se pricep la grădinărit”, a spus Vlad Roman. Rezultatele au fost în cele din urmă mulţumitoare. E evidentă diferenţa dintre cum a arătat iniţial locul şi cum arată după transformare. „Suntem mulţumiţi de rezultat pentru că e munca noastră. Când ne uităm la primele poze şi vedem cum arăta iniţial spaţiul, ne bucurăm că am reuşit să aducem o schimbare. În continuare, sperăm să găsim mai mulţi oameni să se implice, să transforme lucruri urâte, nefolositoare, în lucruri utile. La Şcoala Avram Iancu, am amenajat un teren de doi metri lăţime de lângă gard. Am reamenajat băncuţele, am realizat alei de piatră, am plantat arbori, arbuşti, flori, pentru a revitaliza acest spaţiu. Am decopertat terenul şi am înlocuit pământul, am plantat flori şi arbuşti rezistenţi la secetă şi am amenajat o mică tribună de lemn pentru terenul de baschet. Tot din lemn am realizat un suport pentru biciclete, am vopsit gardurile de beton, pentru a da o notă de culoare”, a adăugat preşedintele Asociaţiei Muntzomani. Reprezentanţii asociaţiei speră ca pe viitor să schimbe şi alte curţi şcolare, mai ales că solicitări în acest sens există.