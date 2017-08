31 milioane lei pentru sănătatea publică din Maramureş

Direcţia de Sănătate Publică DSP Maramureş a raportat la Prefectură datele sintetice despre activitatea desfăşurată în anul trecut. DSP are 82 de posturi de funcţionari publici şi personal contractual. Importantă este finanţarea programelor naţionale de vaccinare, fiind cheltuită suma de 438.000 lei. Pentru prevenirea, supravegherea şi controlul infecţiei HIV, 1.120.000 lei (pentru Spitalul din Sighetu Marmaţiei), respectiv 39.000 lei pentru Spitalul de Boli Infecţioase din Baia Mare. Pentru evaluarea sănătăţii, 100.000 lei. Pentru programul naţional Mama şi Copilul, 92.543 lei. Pentru controlul bolilor transmisibile, 51.500 lei. Pentru monitorizarea mediului de viaţă şi muncă, 27.000 lei. Pentru controlul tuberculozei, 434.000 lei (Spitalul TBC Baia Mare, plus spitalele din Sighet, Vişeu şi Tg. Lăpuş). La Spitalul Judeţean Baia Mare, se alocă 23.000 lei pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin; pentru transplant 2.100.000 lei; pentru infarct miocardic 432.000 lei; programul de endocrinologie 67.000 lei; pentru ATI anestezie terapie intensivă 1.700.000 lei. Aceste sume sînt asigurate din bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş.

În judeţul Maramureş, funcţionează 8 spitale publice (Spitalul Judeţean de Urgenţă ”Dr. Constantin Opriş ”Baia Mare, Spitalul de Pneumoftiziologie ”Dr. Nicolae Ruşdea” Baia Mare, Spitalul de Boli Infecţioase şi Psihiatrie Baia Mare, Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, Spitalul Oră­şenesc Vişeu de Sus, Spitalul de Psihiatrie Cavnic, Spital Orăşenesc Tg. Lăpuş şi Spitalul de Recuperare Borşa – în subordinea Ministerului Sănătăţii), la care se adaugă Serviciul Judeţean de Ambulanţă Maramureş, Centrul de Transfuzii Sanguine Maramureş, 8 unităţi medicale private cu paturi în spitalizare continuă şi spitalizare de zi: Euromedica Hospital Baia Mare, CHE COSMEDICA Baia Mare, S.C. FORTIS DIAGNOSIS Baia Mare, SC CLINICA SOMEŞAN S.A. Baia Mare, SC ONCOPREMIUM SRL Baia Mare, CENTRUL MEDICAL CĂTĂLINA SRL, Policlinica SF. MARIA, Centrul Medical MEDHELP SRL Şomcuta Mare, 2 centre de hemodializă private (SC NEFROCARESIG SRL Sighetu Marmaţiei şi SC NEFROMED DIALISSYS CENTERS SRL Baia Mare) şi 25 laboratoare de analize medicale.

Asistenţa medicală primară este asigurată prin 266 cabinete de medicină de familie/medicină generală, precum şi 12 centre de permanenţă. Asistenţa medicală de specialitate stomatologică este asigurată şi prin: 357 cabinete medicină dentară, 251 cabinete de specialitate (altele de­cât medicină de familie şi medicină dentară), 84 de cabinete tehnică dentară. Direcţia de Sănătate Publică Maramureş avizează programele medicilor de familie. 36 de asistenţi medicali comunitari desfăşoară activitate în cadrul a 22 de primării din judeţ şi sînt 5 mediatori sanitari, 4 pentru municipiul Baia Mare şi 1 pentru Coltău.

Centre medico-socia­le: Tg. Lăpuş cu 56 de paturi şi Dragomireşti cu 20 de paturi. Centre de permanenţă pentru asigurarea asistenţei medicale permanente în mediul rural sînt la: Ariniş, Dragomireşti, Copalnic Mănăştur, Ocna Şugatag, Ruscova, Seini, Poienile de Sub Munte, Strîmtura, Şomcuta Mare, Fărcaşa, Baia Sprie şi Ulmeni.

Prin Programul Naţional de Imunizări, au fost vaccinaţi 36.604 de copii: cu vaccin BCG = 3.575, cu HB = 3.669, DTPa-VPI-Hib-HB = 10.648, DTPa-VPI =1.429, ROR = 11.780, dT= 5.123, VPI=380, cu vaccin antigripal = 16.018 copii. S-a înregistrat un caz de reacţie adversă post vaccinală la un copil de 6 ani, după administrarea vaccinului DTPa-VPI.

În anul 2016, au fost depistate 11 cazuri noi de HIV, 3 cazuri de gonoree, 16 cazuri noi de sifilis. Incidenţa infecţiilor nosocomiale pe judeţ este de circa 0,1% (unul din o mie de pacienţi ia un bacil din spital).

Boli transmise prin alimente, apă sau me­diu: 62 de infecţii cu Clostridium Difficile, 1.836 de boli diareice acute, 30 de cazuri de salmoneloza (Salmonella grup D si B). Au fost depistate toxiinfecţii alimentare: un focar în satul Crăciuneşti, comuna Bocicoiu Mare, la 15 persoane care au participat la o înmormîntare, mîncarea fiind adusă de o firmă de catering. Un focar la 15 copii preşcolari din cadrul Grădiniţei cu program prelungit nr. 27 din Baia Mare, care au consumat alimente cu ocazia aniversării unui co­leg de grupă. Un focar colectiv de toxiinfecţie în formă uşoară s-a înregistrat la 10 turişti în Poienile Izei, care au consumat produse tradiţionale achiziţionate de la localnici. Au fost confirmate 13 cazuri de boală Lyme, după înţepături de căpuşă.

Activitatea DSP Maramureş (director executiv dr. Rareş Pop) este finanţată de la bugetul de stat cu 31 de milioane de lei pe an.

Ioan NEGRU