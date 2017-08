Prefectura Maramureş, executată silit!

Noul prefect al judeţului Maramureş, Vasile Moldovan, a fost pus în faţa unei situaţii incredibile chiar din primele zile de mandat. Ieri, 3 august, în biroul reprezentantului Guvernului în teritoriu au intrat preşedintele Composesoratului Borşa, însoţit de un avocat şi de un executor judecătoresc. Cei trei au venit pentru a pune în aplicare sentinţa de executare silită în cazul celor 17.000 de hectare de la Borşa. Executorul a semnat procesul verbal de executare, fiind făcute demersuri pentru sigilarea maşinilor instituţiei.

Măsura nu este legală, susţine prefectul, atâta timp cât există o cerere de suspendare provizorie a executării. „Am pregătit o adresă, o să o comunic imediat domnului executor judecătoresc. Cererea de executare silită este suspendată provizoriu, deocamdată ei nu au de ce să intre în Instituţia Prefectului. Dacă vor apela la autorităţile publice, noi le vom prezenta adresa pe care o întocmim în câteva minute”, a spus prefectul Vasile Moldovan.

În adresa întocmită de Prefectura Maramureş şi adresată executorului judecătoresc Dorel Aniţei, se precizează că „vă solicităm să sistaţi executarea silită în dosarul execuţional nr. 116/2016, luând în considerare că prin încheierea civilă nr. 28412.01.2017, pronunţată în dosarul nr. 286/182/2017, s-a dispus suspendarea provizorie a executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare a executării formulate în cadrul dosarului aflat pe rolul Judecătoriei Baia Mare, iar prin încheierea civilă din 8 iunie 2017, instanţa a dispus că se va pronunţa asupra cererii de suspendare odată cu fondul cauzei, fiind fixat termenul pentru dezbaterea fondului la 17 august 2017. În situaţia în care nu veţi da curs solicitării noastre, vom fi nevoiţi a formula plângere penală pentru infracţiunea de abuz în serviciu”, se menţionează în adresa semnată de prefectul Vasile Moldovan.

Problema cu asociaţia Composesorală din Borşa este veche şi a fost menţionată chiar şi în raportul de activitate al fostei conduceri a judeţului care şi-a încheiat mandatul zilele trecute. „O problematică deosebită o reprezintă faptul că în prezent Comisia Judeţeană de Fond Funciar Maramureş se află în procedură de executare silită, fiind somaţi, iar ulterior am fost informaţi asupra înfiinţării popririi pe conturile Instituţiei Prefectului Maramureş pentru suma de 673.240 lei şi în continuare câte 1.000 lei/zi, până la executarea obligaţiei prevăzute în titlul executoriu, respectiv emiterea titlului de proprietate pentru suprafaţa de 17.000 hectare teren forestier, conform sentinţei Civile nr. 217/2004 pronunţată de Judecătoria Aleşd, rămasă definitivă şi irevocabilă prin Decizia Civilă nr. 599/2004 a Tribunalului Bihor şi prin Decizia Curţii de Apel Oradea, precum şi 12.240 lei reprezentând cheltuieli de executare – în contradictoriu cu Asociaţia Composesorală Borşa”, se menţionează în raport. În acelaşi document se mai menţionează că împotriva actelor de executare silită Instituţia Prefectului a formulat contestaţie la executare având termen de judecată data de 17 august. În prezent, este admisă o cerere de suspendare provizorie a executării.

Situaţia în mare este aceasta: Justiţia a decis definitiv şi irevocabil, după ani şi ani de procese, că Asociaţia Composesorală Borşa are dreptul de proprietate pentru 17.000 ha de pădure, dar instituţiile de stat refuză să execute sentinţa şi tergiversează aplicarea deciziei judecătoreşti definitive, irevocabile şi executorii! (I.S.)