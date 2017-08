Ludovic Orban a vizitat Maramureşul

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a fost prezent zilele trecute pe Valea Ruscovei, alături de alţi liberali din conducerea centrală a partidului, precum şi de liberalii maramureşeni. Orban a mărturisit că a revenit cu plăcere în zona ucraineană din judeţ. De asemenea, şi-a propus ca în acest an să mai vină în Maramureş de câteva ori.

Preşedintele PNL Maramureş, Ionel Bogdan, împreună cu preşedintele PNL la nivel naţional şi însoţiţi de numeroşi colegi liberali, au participat la Hramul de Sf. Ilie pe rit vechi, în comuna Ruscova. Ruscovenii i-au primit cu pâine şi sare. Ludovic Orban a spus: „Am fost în Repedea la hramul bisericii acum doi ani şi primarul Ioan Turcin mi-a smuls promisiunea că voi ajunge la o serbare similară şi iată că am ajuns. Am planificat de vreo 3 săptămâni această deplasare şi mă bucur că am fost prezent, a fost o zi frumoasă, mi-a plăcut că am înconjurat biserica alături de alaiurile din sat, cu tinerii îmbrăcaţi în costume populare. E parte din bogăţia României. Zona ucraineană are obiceiuri frumoase, oameni aspri, hotărâţi, dar foarte primitori”.

Liberalii au vizitat şi Petrova

După sărbătoarea de la Ruscova, liberalii s-au oprit la Petrova, unde au organizat o şedinţă de partid cu primarii, viceprimarii, consilierii judeţeni şi Biroul Politic PNL Judeţean. Preşedintele Ionel Bogdan a declarat: ”Nu mergem în vacanţă, organizăm întâlniri cu cetăţenii, luăm pulsul de la firul ierbii, domnul preşedinte este într-o continuă mişcare prin ţară, de aici va pleca la Timişoara”.

Ludovic Orban s-a arătat încântat: ”Voi mai veni în Maramureş în următoarea perioadă, am fost invitat de domnul primar Ivaszuk de la Ocna Şugatag să recidivez la Festivalul Gulaşului. De asemenea, dacă se va ţine, voi veni la Hora de la Prislop şi la Şcoala de tineret de la Sighet, când va fi stabilită”.