Licitaţie pentru construirea a două hoteluri în Cavnic

Administraţia locală din Cavnic a scos la bătaie mai multe terenuri, aflate în proprietatea oraşului, şi amplasate în zona domeniului schiabil, pentru construcţia de hoteluri. La două dintre aceste parcele licitaţia a avut loc, aşteptându-se termenul legal de contestaţii. Astfel, pe terenurile respective urmează a se construi două hoteluri moderne în următorii cinci ani de zile.

Investiţiile practic se fac printr-un parteneriat public – privat, în sensul că primăria concesionează terenurile, iar agenţii economici se obligă să construiască unităţile de cazare respective într-un interval de timp bine definit, după cum ne-a explicat Vladimir Petruţ, primarul oraşului Cavnic: „Avem în plan pe viitorul apropiat să demarăm lucrări de investiţii cu parteneri privaţi. Practic vorbim de construcţia a două hoteluri moderne şi de o staţie peco. Pentru cele două hoteluri, în data de 4 august am demarat licitaţia. Una dintre investiţii va fi de 5 milioane de euro, iar cea de-a doua va fi de 1,5 milioane de euro. Acestea se vor construi în zona domeniului schiabil. Firmele ce doresc construirea spaţiilor de cazare sunt serioase, pentru că noi am pus în acte obligativitatea plăţii unei garanţii de participare, de 100.000 de lei şi agenţii economici au plătit-o! Dar ei pierd aceşti bani în momentul în care se înscriu la participare. Când am propus eu această sumă, o mare parte dintre consilierii locali au râs, spunând că nu vom găsi nici măcar o firmă care să vină şi uite că s-au găsit doi agenţi economici, nu unul!”.

Hotelurile se vor construi între pârtiile de schi actuale

Viitoarele construcţii se vor ridica pe terenul dintre cele două pârtii existente pe domeniul schiabil. Parcelele vor fi concesionate de administraţia locală pe o perioadă de 49 de ani: „Hotelurile se vor construi între cele două pârtii de schi, Icoana şi Roata. Terenul de acolo, ce îl concesionăm pe 49 de ani aparţine primăriei. Licitaţia a avut loc în data de 4 august, terenul aparţinând primăriei. Noi le-am dat, în linii mari proiectul după care vrem să se construiască acolo şi ei l-au acceptat. Ca şi arhitectură ei pot să aducă unele modificări, dar nu la numărul de etaje sau camere. Unul dintre ele va avea 6 nivele, iar altul cu 3 etaje. Unul va fi de patru stele, iar celălalt de trei stele. Unul dintre investitori deţine un lanţ de mai multe hoteluri în ţară, inclusiv la noi în judeţ, la Dăneşti. Cealaltă firmă este, de asemenea potentă financiar, din Cluj, dar care nu este aşa de cunoscută la noi. Noi am mărit toate taxele pentru participarea la licitaţie, tocmai pentru a evita participarea firmelor neserioase, după cum urmează: taxa de cumpărare a caietului de sarcini 300 de lei, de la 50 de lei cât era până acum. Taxa de participare este 15.000 de lei, plus garanţie 20% şi 1,5 lei/metru pătrat/an. Licitaţia nu se putea ţine dacă pentru un teren nu erau minim doi ofertanţi. Deci pentru primărie toate sumele se dublează cel puţin, la fiecare licitaţie, şi ele nu se mai iau înapoi de către participanţi. Indiferent că unul pierde sau câştigă, banii rămân la primărie! Terenurile toate au până la 100 de arii”, a conchis Petruţ. Tot în caietul de sarcini este prevăzută o clauză prin care constructorii se obligă să finalizeze investiţiile în maximum 5 ani de la semnarea contractului, în caz contrar primăria intrând şi în posesia construcţiilor realizate până la acel moment.