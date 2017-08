CS Minaur, vicecampioană naţională la Beach Handball

CS Minaur Baia Mare a devenit vicecampioană naţională la Beach Hand­ball în competiţia rezervată junioarelor A, turneul final avînd loc în perioada 4-6 august pe plaja din Mamaia.

Fetele, coordonate de pe margine de tehnicianul Tudor Marta şi delegatul Ioana Marta, au spulberat totul în faza grupelor, băimărencele duelîndu-se cu ASC Veraflor, CSŞ Tulcea, CSŞ Cluj-Napoca, CSŞ 1 Constanţa şi CSŞ Medgidia. Patru dintre meciuri le-au cîştigat cu scorul de 2-0, iar al cincilea cu 2-1, situîndu-se în ierarhia grupei pe prima poziţie. Băimărencele au trecut inclusiv de CSŞ 1 Constanţa, grupare ce are în componenţă şi cîteva jucătoare din lotul naţional. A venit finala, CS Minaur dînd piept tot cu CSŞ 1 Constanţa. Reprizele ultimului act au fost împărţiţe, prima adjudecată de dobrogence, iar actul secund de echipa noastră. Departajarea pentru primul loc s-a făcut în urma shootout-urilor, loviturile de departajare specifice beach handball-ului. Cîte 5 jucătoare de fiecare parte. După primele 4 lovituri pentru fiecare echipă scorul a fost 3-3. Andreea Năstasă iese din nou la rampă, după un turneu excelent din partea ei, şi apără ultima execuţie spectaculoasă, din piruetă a adversarei. Din păcate însă am ratat şi noi lovitura decisivă, care ne putea aduce titlul suprem. Deoarece s-a păstrat egalitatea, s-a trecut la executarea a cîte o lovitură de către fiecare echipă. De data aceasta am executat primii şi am ratat din nou, inexplicabil. Ultima lovitură a aparţinut gazdelor, acestea fructificînd ocazia, devenind astfel campioane. De asemenea, CS Minaur s-a ales şi cu un premiu special, Andreea Năstasă fiind declarată cel mai bun portar al turneului.

„Deşi fetele s-au pregătit pentru acest turneu doar în cadrul Baia Mare Beach Handball Challenge, acestea s-au comportat extraordinar şi aş putea spune că am fost o surpriză plăcută la această competiţie! Faptul că echipa din Constanţa a beneficiat de mai multă pregătire, avînd nisipul la îndemînă, a fost definitoriu în cea de-a doua dispută. Am fost foarte aproape de o nouă victorie în faţa lor după ce în faza grupelor am avut 5 victorii din tot atîtea posibile! Din ce am înţeles din partea oficialilor FRH un obiectiv pe termen scurt ar fi Jocurile Olimpice de Tineret din Argentina 2018 şi, bineînţeles, Jocurile Olimpice din 2024! Sper că măcar o parte din aceste fete să se regăsească în viitor în echipele ce vor încerca să îndeplinească obiectivele echipei naţionale de beach handball a României”, a declarat Tudor Marta la finalul turneului final.

Componenţa echipei ce a devenit vicecampioană naţională la Beach Hand­ball: Alexandra Pricop, Andreea Năstasă, Andri­yana Naumenko, Mariana Mykytei, Marina Dumanska, Marinela Pricop, Petruţa Argyelan, Claudia Şi­man, Florina Mocan. Antrenor: Tudor Marta. Delegat: Ioana Marta.