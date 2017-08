Dan Florea: N-am stat mult pe gînduri cînd am primit telefonul de la Ştiinţa Explorări

Dan Ştefan Florea este unul dintre cei patru jucători, alături de Vlad Negrean, Codrin Mocanu şi Andrei Butnaru, transferaţi în această vară de Ştiinţa Explorări. Florea este născut în Dej, în 14 octombrie 1992, are 1,86 m înălţime şi evoluează pe postul de ridicător.

Dan Florea: „M-am bucurat foarte mult cînd am fost întrebat dacă doresc să joc la Ştiinţa Explorări. N-am stat prea mult pe gînduri şi am acceptat foarte repede propunerea. Am mai jucat de-a lungul anilor cu Robert Ţuţea, Ştefan Lupu, Vlad Negrean şi Andrei Veber, aşa că sînt sigur că mă voi acomoda foarte repede cu antrenorii şi noii colegi. Concurenţa cu Liviu Râpeanu, pe postul de ridicător, va fi una benefică pentru echipă. Va juca cel mai bun, cel mai în formă, dar important este ca echipa să cîştige. Deocamdată sîntem numai români în echipă şi nu ştim ce obiectiv vom avea în campionat. Eu sînt însă optimist”.

Dan Florea a venit de la VCM LPS Piatra Neamţ şi a semnat un contract pe două sezoane cu Ştiinţa Explorări.