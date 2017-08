Discuţii aprinse despre cum se alocă în CJ banii către primării

Consilierii judeţeni ai opoziţiei s-au „aprins” la ultima şedinţă de plen pe motivul alocării discreţionare a fondurilor către primării. Astfel, ei au fost nemulţumiţi de faptul că administraţiile cu primari PNL sunt cam lăsate pe dinafară când vine vorba despre bani primiţi de la judeţ. În consecinţă, liberalii i-au cerut preşedintelui Gabriel Zetea lămuriri despre criteriile după care se alocă fondurile.

Primul care a solicitat lămuriri despre cum s-au împărţit banii la ultima şedinţă a fost liberalul Călin Bota: „Actul administrativ vizează nu doar primăriile cu primari PSD, ci pe toţi maramureşenii şi ca atare, atunci când se alocă nişte resurse financiare, de 200.000, de 100.000, de 50.000 de lei, unor unităţi administrativ-teritoriale din cele 76 pe care le are Maramureşul, poate că ar fi bine să le explicăm cetăţenilor cum se alocă aceste sume şi de ce!”

Marinel Kovacs, fostul preşedinte al CJ şi actual consilier judeţean PNL, a continuat: „Lucrurile noi ştim cum stau şi asta e realitatea! De regulă primarii vin pe capul preşedintelui, zi de zi, iar el trebuie să le dea bani. Astfel preşedintelui de CJ nu îi este uşor, şi vrea să-i mulţumească pe ai lui în primul rând! Nu trebuie să ne ascundem după deget, asta e realitatea… Primarii PSD vor veni la preşedintele lor, primarii PNL vor veni la preşedintele liberal, întotdeauna a fost aşa. Dar preşedintele, care o fi el, trebuie să facă ceva ca să-i mulţumească pe toţi, că altfel e un preşedinte rău. Şi asta e foarte clară treaba! Acum sigur că trebuie găsite acele soluţii prin care să poţi arăta că într-adevăr nu se face numai pe criterii politice. Dacă s-a făcut împărţirea din cota de 20% în general, în mod echitabil în prima parte, suntem acum la a doua împărţire care se face pe criteriul politic, dar nu trebuie ca să ne ascundem de asta, că e realitatea. Dar dacă cineva întreabă care sunt criteriile, e unul singur: criteriul politic! Ce să ne mai ascundem?!”.

Zetea: Banii se alocă în funcţie de necesităţi

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, le-a explicat colegilor liberali mecanismul care a stat la baza alocării sumelor în acest an: „Nu există între propunerile citite de către cei din Comisia buget-finanţe doar primării PSD. Asta este o minciună, dar mă rog, dacă cu asta se ocupă PNL-ul în ultima perioadă, nu e nicio problemă … Cota de 20% a fost, într-o proporţie de 95%, până în acest moment, alocată deja UAT-urilor judeţului Maramureş într-o formulă extrem de echilibrată. Nu cred că până acum cineva a avut ceva de reproşat actualului executiv, în ceea ce priveşte alocarea sumelor pe criterii politice. Cred că am fost primul Consiliu Judeţean care am dat sume minime pentru fiecare comunitate, am fost cei care la începutul anului, alături de Administraţia financiară, am adunat toate datele pentru toate cotele defalcate pe care le încasează fiecare UAT, am calculat pe fiecare primărie în parte sume minime astfel ca să aibă suficiente resurse pentru a-şi asigura funcţionarea şi un minim pentru dezvoltare. Cu toţii am stabilit că am terminat cu partea asta de funcţionare. Există, în schimb, pe parcursul anului, foarte multe UAT-uri în activitatea cărora intervin multe probleme, legate de datorii pe care le au, de executări silite, foarte multe din păcate. În ultima perioadă, există din ce în ce mai multe procese pierdute în instanţă şi sume cu titlu executoriu. Cele mai multe propuneri cu alocări de fonduri sunt, până la urmă, pentru aşa ceva. Dar toate alocările se încadrează pe lege şi sigur că niciodată nu sunt suficienţi banii şi nu tuturor putem să le alocăm toate sumele necesare spre dezvoltare. Dar momentan astea sunt sumele pe care le avem la dispoziţie”.

Consiliul Judeţean a alocat în acest an, din cota de 20%, calculată din sumele defalcate din unele venituri ale statului, 21 de milioane de lei. Ultima împărţire a banilor a fost la şedinţa ordinară a lunii iulie când, din 16 primării ce au primit bani, doar una a fost cu primar PNL. Acesta a fost şi motivul supărării liberalilor.