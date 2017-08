AS Independenţa a pierdut returul cu Kelen SK Budapesta

AS Independenţa Baia Mare a pierdut returul cu Kelen SK Budapesta, disputat la finalul săptămînii trecute la Csenger pe durata a două reprize a cîte 30 de minute.

Fetele antrenorului Liviu Ivasuc au cedat cu scorul de 2-3, după ce băimărencele s-au aflat în avantaj, 2-1. Echipa noastră nu a putut apela pentru acest joc la serviciile a două dintre titulare, Denisa Predoi şi Raluca Dragoş, ambele aflate în pregătiri cu lotul naţional de junioare Under 19, respectiv Under 17. De asemenea, din lot au absentat alte cinci junioare, acestea neavînd împuternicire pentru a trece graniţa. AS Independenţa a folosit următoarea formulă: Kriszta Haim – Tania Mare, Florica Codrea, Diana Pop, Andreea Rakos – Laura Desmerean – Alexandra Buftea, Andreea Pop – Adelina Fedor, Andreea Indrecan, Roberta Silaghi. Au mai evoluat: Alexandra Ionescu, Alexandra Boldijar, Daiana Burde, Oana Tămaş şi Andreea Tătăran.

Mai trebuie să precizăm că AS Independenţa a mai perfectat un transfer, la nivelul lotului Under 15, cel al Paulei-Mihaela Gavriş (ASS Băiţa de sub Codru, antrenor prof. Ştefan Butuza).