Investiţii blocate în Recea de… legislaţie

Autorităţile locale din Recea nu bat pasul pe loc când e vorba despre depunerea de proiecte pentru finanţări europene. Aşa au putut fi obţinute finanţări importante pentru o serie de investiţii care urmează să fie demarate în comună şi în satele aparţinătoare. Numai că începerea lucrărilor ar putea fi mult întârziată. De vină este legislaţia greoaie, după cum precizează primarul comunei Recea, Octavian Pavel. El spune că „în cele mai fericite cazuri”, procedurile necesare pentru concretizarea investiţiilor durează doar 4 luni, dar sunt şi situaţii în care apar contestaţii la licitaţia electronică privind achiziţiile publice, ceea ce amână şi mai mult lucrările.

„Vânători de proiecte”

„Vânători de proiecte” se autointitulează autorităţile locale din Recea care nu mai prididesc cu depunerea documentaţiilor pentru obţinerea de finanţări. Primarul Octavian Pavel spune că au fost câştigate finanţări însemnate pentru mai multe investiţii. De exemplu, pentru extinderea canalizării în Săsar, proiect ce ar trebui finalizat în luna octombrie, a fost obţinută o sumă de circa 440.000 euro. Câte un milion de euro au fost alocaţi pentru lucrări de canalizare în Lăpuşel, cât şi pentru modernizarea de străzi în Săsar şi Mocira. De asemenea, pentru construirea unei noi grădiniţe, a fost câştigată o sumă de 390.000 euro. Pentru ca investiţiile să se concretizeze mai trebuie parcursă procedura de achiziţie publică. „Suntem în procedură de achiziţie publică pe trei proiecte europene, pentru unul am semnat contractul de lucrări, respectiv modernizare cămin în Bozânta Mică. Suntem în procedură de achiziţii publice pentru lucrări la canalizare în Lăpuşel, în procedură de achiziţie publică pentru construirea unei grădiniţe în Săsar. Suntem în procedură de achiziţie publică cu modernizare străzi în Săsar şi Mocira. De asemenea, suntem în procedură de avizare cu un proiect pentru un program de after school în Lăpuşel în valoare de 125.000 euro. Pregătim un proiect pentru modernizare parc în Mocira în valoare de 40 mii euro prin care vrem să mai facem un monument în cinstea Marii Uniri, având în vedere că se împlinesc 100 de ani de la Unirea din 1918. Avem în procedură de achiziţie publică şi un proiect de modernizare stadion, baze sportive în Recea. Mai avem depuse 10 proiecte pe PNDR”, a spus primarul comunei Recea. În plus, în lucru este şi documentaţia pentru modernizarea spaţiilor de joacă. „Avem în lucru un proiect prin care vreau să modernizez toate spaţiile de joacă, să punem dale cauciucate, îngrădire cu garduri în fiecare localitate. Avem în vedere igienizarea şcolilor, pregătirea în bune condiţii a noului an şcolar, revizii la maşinile de transport şcolar”, a mai spus Octavian Pavel. Recent, în comună a fost finalizată şi achiziţia a 2.000 de pubele de 120 litri care vor fi distribuite la cetăţeni.

Birocraţie şi legislaţie greoaie

Autorităţile din Recea sunt de părere că în ciuda interesului pentru investiţii, lucrurile se mişcă foarte greu, deoarece legislaţia îngreunează mult procedurile de achiziţie publică. Pe de altă parte e tot mai greu să fie găsite şi firme care să execute lucrările. „De când s-a modificat anul trecut legea achiziţiilor publice, procesul de atribuire a lucrărilor este mult mai greu în sensul că trebuie consultat registrul electronic al tuturor agenţilor economici din Uniunea Europeană. Mai nou, prin decizia directorilor de la ANAF, pe lângă comisia de achiziţie publică pe care o numim prin dispoziţia primarului, mai avem Serviciul de Achiziţii Publice care ne monitorizează, participă pas cu pas la achiziţia publică. Durează cam trei luni, de regulă se întârzie mult. Sunt în medie cam 3-4 firme care participă. De exemplu, la modernizare străzi Săsar şi Mocira, am avut termenul de depunere a proiectului tehnic în 4 iulie. După ce ne dau OK-ul, abia apoi putem depune pe Serviciul Electronic de Achiziţii Publice anunţul pentru contractarea lucrărilor. La lucrări de asfaltare se întinde şi doar la primăvară vom putea lucra”, a adăugat Octavian Pavel.