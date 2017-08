Primăria Cavnic a reziliat zeci de contracte păguboase

Administraţia locală din Cavnic a reziliat 40 de contracte de concesionare a unor terenuri, păguboase pentru bugetul local. Acestea erau încheiate încă de la începutul anilor 2000. După finalizarea acestei acţiuni, primăria a început din nou să scoată la licitaţie terenurile respective, dar în alţi termeni, adică profitabil pentru buget.

Ideea primarului a venit după ce a văzut cu ce preţuri se vând, în domeniul privat, terenuri în zona domeniului schiabil din Cavnic: „Încă din anul 2012, am început să ne gândim, eu şi cu o parte din Consiliul Local de la acea vreme, la o strategie pentru a dezvolta turismul în Cavnic. Atunci nu aveam puterea necesară ca să ne impunem această strategie şi modul în care noi vedeam dezvoltarea domeniului schiabil. De trei luni de zile însă, eu am încercat să transform strategia de dezvoltare a domeniului schiabil într-un lucru care să ne aducă bani cu adevărat la bugetul primăriei şi să nu mai mergem pe ideea că oferim gratuit terenuri, numai să vină cineva să ia, dar fără să mai şi facă ceva pe acele terenuri. Aşa că am zis: dacă în privat acolo se vinde un ar de teren cu 4.000 – 5.000 de euro, de ce noi ar trebui să-l dăm gratuit, sau pe doi lei, şi până la urmă nici nu ne atingem obiectivul, în sensul că cel care ia terenul va şi investi acolo”, a explicat Vladimir Petruţ, primarul Cavnicului.

Terenurile primăriei apăreau şi în anunţuri de vânzare!

Printr-o strategie bine pusă la punct, unele terenuri ale primăriei au ajuns chiar să fie vândute de către concesionari, deşi nu le aparţineau, mai spune Vladimir Petruţ. Odată stopate aceste contracte, administraţia locală a început să scoată iar la licitaţie parcele de pământ amplasate în domeniul schiabil, dar cu alte condiţii: „În primul rând, am propus rezilierea tuturor contractelor de concesionare care erau păguboase pentru noi, în sensul că cei care le-au luat nu au făcut investiţii. Astfel, vreo 40 de contracte de concesiune au fost reziliate. Cu unii ce aveau concesiune ne-am şi judecat în instanţă, pentru că nu voiau să cedeze acele terenuri. Ba mai mult, pe alte terenuri ne-am trezit că le găsim şi prin ziare, la anunţurile de mică publicitate, fiind scoase la vânzare, deşi ele sunt ale primăriei! Asta era o strategie prin care terenurile erau trecute de la un SRL la altul, după care se înstrăina firma cu tot cu teren, iar noii proprietari, de bună credinţă, plăteau sume astronomice, de ordinul zecilor de mii de euro. Aceste lucruri au ajuns încet şi la urechile noastre, aşa că am hotărât în Consiliul Local să stopăm aceste contracte, lucru pe care l-am făcut. Am câştigat şi în instanţă cu terenurile. După toate astea, am început din nou să scoatem terenurile pentru concesionare, dar într-o altă perspectivă, cu o altă abordare, benefică pentru primărie de această dată”, a conchis primarul din Cavnic.