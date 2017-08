18 primării vor să revitalizeze satul maramureşean

Judeţul Maramureş, reprezentat prin Consiliul Judeţean, iniţiatorul proiectului ”Plan de revitalizare a satului Maramureşean”, a solicitat încheierea unui acord de parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România, Filiala Teritorială Nord-Vest şi 18 unităţi administrativ-teritoriale (UAT) de pe raza judeţului Maramureş.

Localităţile cu care CJ a intrat în parteneriat sunt următoarele: Deseşti, Budeşti, Ocna Şugatag, Călineşti, Poienile Izei, Botiza, Ieud, Bogdan Vodă, Giuleşti, Onceşti, Vadu Izei, Bârsana, Strâmtura, Rozavlea, Săcel, Şieu, precum şi oraşele Săliştea de Sus şi Dragomireşti. Scopul major al proiectului este protejarea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural construit şi natural din judeţul Maramureş. Obiectul acestui acord este acela de a organiza în parteneriat un concurs de arhitectură având ca scop realizarea a 10 proiecte de case (cinci proiecte pentru case mari şi cinci proiecte pentru case mici) în stil tradiţional specific pentru Maramureşul istoric pe Valea Marei, Valea Cosăului şi pe Valea Izei. Implementarea proiectului ”Plan de revitalizare a satului Maramureşean”, obiectiv de investiţii cuprins în bugetul Judeţului Maramureş pentru anul 2017, urmăreşte conştientizarea locuitorilor din judeţ cu privire la valoarea patrimoniului local, a tradiţiei şi a specificului local, precum şi responsabilizarea acestora cu privire la importanţa conservării, protejării, revitalizării şi valorificării patrimoniului cultural şi natural al judeţului Maramureş, în vederea asigurării dezvoltării echilibrate, coerente şi durabile a teritoriului judeţului. Se doreşte, totodată, promovarea şi diseminarea cât mai largă a unor materiale care să prezinte specificului local, integrarea construcţiilor noi şi a intervenţiilor la construcţiile existente în specificul local, în concordanţă cu exigenţele specifice secolului XXI. Concret, se urmăreşte realizarea unor modele de locuinţe în stil tradiţional, pentru a fi puse la dispoziţia persoanelor interesate şi care să ofere posibilitatea ca noile construcţii ce vor apărea în aceste zone să fie ridicate cu respect pentru sat, pentru tradiţii şi pentru natură.

Buget alocat pentru proiect de CJ

Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, a subliniat faptul că acest proiect s-a dorit de foarte mult timp la nivelul judeţului, urmând să fie implementat în cel mai scurt timp: ”Avem acum un plan concret la nivelul Consiliului Judeţean, nu doar discuţii, despre cum putem revitaliza satul maramureşean şi cum putem îmbunătăţi aspectul exterior şi arhitectura în satele atât de importante din punct de vedere turistic. Din punct de vedere financiar nu este un efort considerabil, fiind vorba despre o sumă de 200.000 de lei care a fost deja aprobată în lista de investiţii a Consiliului Judeţean Maramureş, la începutul anului în curs”, a precizat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş. Proiectul de hotărâre a fost lansat la iniţiativa vicepreşedintelui Ioan Doru Dăncuş, care l-a şi prezentat în detaliu plenului Consiliului Judeţean Maramureş. Acesta a arătat că s-a consultat cu arhitectul şef al judeţului şi cu Direcţia de specialitate, elaborând împreună termenii proiectului: ”Nu dorim să mai aşteptăm o mână întinsă din partea Guvernului sau al altor entităţi care să facă ceva pentru judeţul nostru. Am decis să încercăm noi, prin forţe proprii, să elaborăm proiectul privind construcţia unor case care să îmbine arhitectura tradiţională cu cea modernă, salvând, în acest mod, ce se mai poate salva din vechile modele de construcţii. Mulţi dintre colegii consilieri judeţeni au avut preocupări în acest sens şi mă bucur că am găsit o metodă de a-i încuraja pe cei care doresc să construiască pe acest stil. Împreună cu Ordinul Arhitecţilor am găsit şi soluţia de a premia cele mai interesante zece modele de case care îmbină arhitectura tradiţională maramureşeană cu cea modernă, grupându-le în două categorii: până în 150 de metri pătraţi şi cu suprafaţa de peste 150 de metri pătraţi”, a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean, Ioan Doru Dăncuş.