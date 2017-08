Băimăreanul Cristian Bud şi-a reziliat contractul cu ACS Poli Timişoara

Băimăreanul Cristian Bud şi-a reziliat contractul cu gruparea de Liga 1 ACS Poli Timişoara, pentru care a evoluat doar cinci meciuri.

„Am simţit că nu este locul meu acolo şi că nu pot să progresez. Am decis astfel că e mai bine să ne despărţim acum. Nu am nimic de reproşat nimănui, chiar am rămas în relaţii bune cu cei din conducerea clubului”, a precizat Cristi Bud. Băimăreanul semnase cu Poli Timişoara în vara acestui an, după ce în stagiunea precedentă s-a aflat sub contract cu CFR Cluj.