Distracţie în Rus

În prima săptămână din august, 35 de copii coordonaţi de 4 voluntari şi un cadru didactic s-au distrat pe cinste la Rus. Au avut competiţii sportive, ateliere creative, nelipsita bătaie cu apă şi au încheiat săptămâna printr-un talent show. Rafa, Martina, Ana şi Bogdan sunt voluntarii responsabili de bucuria copiilor. Voluntarii internaţionali sunt găzduiţi de Team for Youth Association în cadrul proiectului ”Life Skills for Rural Education”, un Serviciu European de Voluntariat finanţat de Uniunea Europeană prin programul Erasmus Plus.