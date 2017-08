După prelungiri, în faza a doua

Progresul Şomcuta Mare – Rapid Jibou 4-2 (2-1, 2-2)

Progresul Şomcuta Mare s-a calificat în faza a doua a Cupei României, după ce a învins pe teren propriu, pe arena din satul Săsar, formaţia Rapid Jibou.

La finalul celor 90 de minute tabela a indicat 2-2, accederea în turul următor venind după cele două reprize de prelungiri, scor 4-2. Maramureşenii puteau tranşa victoria în timpul regulamentar, Buşică irosind o lovitură de la 11 m exact la ultima fază. Oaspeţii au deschis scorul în minutul 21, din penalty, transformat de Alexandru Turcu. Preşedintele-jucător Ionuţ Buhai a întors rezultatul cu o dublă pe finalul primei reprize, în minutele 45 şi 45+2. Oaspeţii au rămas cu doi oameni în minus în partea secundă, prin eliminarea directă a lui Marius Mureşan din minutul 51 şi ieşirea de pe teren a unui jucător accidentat, Rapid Jibou efectuînd toate schimbările. Rapid Jibou nu a acuzat aceste lipsuri şi a dat lovitura în minutul 90+5, portarul Adrian Noţigan ducînd meciul în prelungiri. Totuşi, Progresul putea să obţină calificarea la ultima fază, doar că Bogdan Buşică a ratat penalty-ul dictat de central. Înainte de această fază un jucător al oaspeţilor a leşinat pe teren din cauza caniculei. Superioritatea numerică a gazdelor s-a concretizat în reprizele de prelungiri, maramureşenii marcînd în două rînduri, prin reuşitele semnate de Roland Schwartzcopf şi Bogdan Bârlea. Progresul Şomcuta Mare se impune cu 4-2 şi în 23 august va evolua, mai mult ca sigur, împotriva unui adversar din eşalonul trei. • Progresul Şomcuta Mare: Andrei Blidar – Ştefan Colar (căpitan), Vlad Pop, George Mureşan, Răzvan Fazacaş, Andrei Mihalca (61′ Adrian Tagyi), Dan Mărieş (106′ Dănuţ Hă­gan), Ionuţ Buhai (69′ Ro­land Schwartzcopf), Bogdan Bârlea, Bogdan Buşică, Florin Zaslati (86′ Cătălin Chişiu). Antrenor: Dan Mircea. • Rapid Jibou: Adrian Noţigan – Vlad Ionescu, Cristian Ţurcaş, Marius Mureşan, Mihai Molnar, Vlad Buda (74′ Rareş Pintea), Alexandru Turcu, Marius Haiduc, Mihai Brînduşe (106′ Florin Moldovan), Flaviu Porumb (46′ Andrei Teglaş), Dan Zaharia (57′ Adrian Pop). Antrenor: Ciprian Roja. • Arbitri: Kovacs Szabolcs (Carei) – Kopriva Zsolt, Ioan Alexandru Corb (Satu Mare). • Cartonaşe roşii: Marius Mureşan (51′), Adrian Noţigan (116′) – Rapid Jibou.

Rezultatele fazei I din Cupa României: CS Cimentul Bicaz (NT) – AS Viitorul Curiţa (BC) 2-0; ACS Voinţa Cetate (BN) – AS FC Universitatea Cluj-Napoca (CJ) 0-7; Progresul Şomcuta Mare (MM) – CS Rapid Jibou (SJ) 4-2; AS Luceafărul Decebal (SM) – CS Diosig-Bihardiószeg (BH) 0-2; ACS Şurianu 1945 Sebeş (AB) – Unirea 1924 Alba Iulia (AB) 0-3; CS Juvenes Târgu Mureş (MS) – AS Unirea Cristuru Secuiesc (HR) 3-0; AS Voinţa Biled (TM) – CS Nuova Mama Mia Becicherecu Mic (TM) 6-1; CS Şoimii Lipova (AR) – CS Millenium Giarmata (TM) 6-0; FC Voinţa Lupac (CS) – CS Inter Petrila (HD) 3-2; CS Dunărea Calafat (DJ) – AS Milcov (OT) 0-2; CS Posada Perişani (VL) – ACS Şirineasa (VL) 3-0; AS Colibaşi (AG) – ACS Urban Titu (DB) 1-2; ACS Astra Plosca (TR) – AS Mihai Bravu (GR) 3-2; Bărăganul Ciulniţa (IL) – FC Agricola Borcea (CL) 4-6; AFC Regal Sport Club Ferdinand I (B) – ACS Petrolul 52 (PH) 1-8; CSO Bragadiru (IF) – ACS Înainte Modelu (CL) 1-6; CS Victoria Ianca (BR) – CSM Focşani 2007 (VN) 1-4; Viitorul Fântânele (CT) – ACS Pescăruşul Sarichioi Jr. (TL) 7-0; FC Buzău (BZ) – AS Zimbrul Slobozia Conachi (GL) 2-3.