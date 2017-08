Maramureşul, fruntaş la Olimpiada Naţională a Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale

La finele lunii iulie, la Muzeul Astra din Sibiu s-a desfăşurat faza naţională a Olimpiadei Meşteşugurilor Artistice Tradiţionale. Au participat peste 260 de elevi, ocupanţi ai locurilor întâi la fazele judeţene ale olimpiadei.

Maramureşul a fost reprezentat de trei elevi: Buşecan Iulia şi Cadar Cristian de la Palatul Copiilor Baia Mare, Chiver Andreea de la Colegiul de Arte Baia Mare. După 5 zile de competiţie cu un juriu pe măsură, avându-l ca preşedinte pe prof. univ. dr. Ilie Moise, trecuţi şi prin arşiţa soarelui şi prin nopţile petrecute în istoricul Sibiu, a sosit momentul mult aşteptat : festivitatea de premiere. Rezultatele au fost pe măsura muncii depuse. Astfel, echipajul din Maramureş s-a întors acasă cu trei premii întâi.

Participanţii s-au declarat impresionaţi de modul în care s-a derulat olimpiada, precum şi de diversitatea tradiţiilor pe care le-au putut remarca în cadrul competiţiei. „La a doua mea participare la Olimpiada Meşteşugurilor Artistice de la Sibiu am rămas profund impresionată de multitudinea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti, de varietatea costumelor populare specifice fiecărei zone a ţării şi de schimbul de experienţă pe care l-am avut cu copiii participanţi. Experienţa anterioară m-a ajutat să mă perfecţionez, şi anul acesta să ajung mai sus, obţinând locul I. Acest eveniment este unic, de la fiecare etapă am învăţat lucruri noi, folositoare pentru cultura mea şi regret că vârsta nu-mi mai permite să revin aici. O contribuţie importantă la obţinerea acestei performanţe o are doamna profesoară Maria Stanciu căreia îi mulţumesc pentru ajutorul şi sprijinul pe care mi-l oferă, pentru îndrumarea şi grija pe care mi-o poartă şi îi doresc să obţină aceleaşi rezultate la participările ulterioare”, a declarat Iulia Buşecan, elevă în clasa a X-a şi elevă la Palatul Copiilor Baia Mare. La rândul său, Andreea Chiver, elevă în clasa a IX-a la Colegiul de Arte Baia Mare, prof. Tatiana Dobrican a declarat: „Pot descrie această experienţă doar ca pe o evadare, o privire aruncată spre trecut. Cele 5 zile petrecute în mijlocul peisajului de poveste, alături de toţi ceilalţi participanţi, încearcă şi reuşeşte să reaprindă flacăra tradiţiei, indiferent din ce parte a ţării. Pot spune că este o experienţă care merită retrăită ori de câte ori este cu putinţă, pentru a cunoaşte oameni şi caractere noi, pentru aerul curat, pentru redescoperirea tradiţiei. Sper că voi avea ocazia să revin aici”. Un alt premiant la faza naţională a olimpiadei, Cristian Cadar, elev în clasa a V-a a precizat că a cucerit juriul şi vizitatorii cu măştile populare pe care le realizează cu mult drag la Palatul Copiilor acolo unde studiază sub coordonarea prof. Maria Stanciu. „Sunt mândru că am luat parte la Olimpiada de meşteşuguri artistice tradiţionale pentru a patra oară şi am reuşit să obţin premiul întâi la ultimele trei ediţii. Atmosfera de competiţie nu ne-a pus piedici pentru a ne împrieteni şi a socializa cu participanţii din toate judeţele ţării şi nu numai. Mi-a făcut plăcere să revin în Dumbrava Sibiului care radia de frumuseţea costumelor tradiţionale purtate de către toate echipajele participante la Olimpiadă. Am reuşit să atrag din nou atenţia juriului şi a vizitatorilor muzeului, cu măştile populare din Ţara Maramureşului. Aceste măşti le cos cu multă dăruire, sprijinit şi de doamna prof. Maria Stanciu”, a spus Cristian Cadar.