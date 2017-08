Reabilitarea centrului, stopată în Copalnic-Mănăştur

Administraţia locală din Copalnic-Mănăştur are în plan reabilitarea centrului civic al comunei. A făcut şi un concurs de idei pentru realizarea schiţei arhitecturale a proiectului. Totul este blocat însă, din cauza unor lucrări de reabilitare a reţelei electrice din zonă, care nu vor începe decât în toamnă.

În consecinţă, primăria aşteaptă finalizarea lucrărilor la reţeaua electrică, pentru a putea derula următoarea etapă a proiectului de reabilitare a centrului civic, după cum ne-a spus Ioan Costin, viceprimarul comunei: „Cu proiectul de reabilitare a centrului civic al comunei, stăm momentan după un proiect al Electrica. Ei vor să-şi ia nişte stâlpi. Lucrarea însă va începe numai prin luna octombrie. Ce vor ei de fapt să facă: îşi scot toţi stâlpii din centru şi introduc în subteran toată linia electrică. Abia apoi putem să ne gândim cum să avansăm cu proiectul. Trebuie să găsim şi finanţarea pentru aşa ceva. Am făcut şi concurs de idei înainte, despre cum ar trebui să arate centrul civic. Din cele mai bune schiţe participante am luat câte ceva, rezultând proiectul final. Am făcut şi o dezbatere publică cu oamenii şi concluzia a fost că toată lumea doreşte lucrul acesta. Dar momentan aşteptăm să se efectueze lucrările la reţeaua electrică”.

Sătenii din comună aşteaptă să vadă centrul civic reabilitat, cu atât mai mult cu cât, în prezent, nu se pot lăuda cu acesta: „Aşteptăm demult ca să vedem gata proiectul şi să avem şi noi un centru de comună frumos, cum ar fi normal, de care să nu ne fie ruşine”, a spus Măricuţa M. „Este păcat de acest spaţiu mare, deschis, pe care-l avem, ca să arate cum este acum. Nu multe comune au aşa ceva în centrul lor. Ideile despre cum s-ar vrea să arate după reabilitare sunt bune. Sper ca locul să devină un simbol al comunei cu care să ne mândrim”, este de părere şi Ion S.