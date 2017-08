Seară cu specific lituanian

A fost rândul voluntarelor din Lituania să îşi prezinte minunata ţară la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare. Justė şi Skaiste, din proiectul internaţional IN 4 EVS au vorbit despre oraşele Vilnius şi Kaunas, despre tradiţii ciudate şi obiceiuri unice. Împreună cu participanţii au descifrat expresiile amuzante lituaniene traducându-le cuvânt cu cuvânt în engleză. După prezentare, publicul a putut gusta faimoasele turte cu cartofi şi pătrunjel, ouă umplute şi neobişnuita ciocolată. Proiectul IN 4 EVS este implementat în Baia Mare prin programul Erasmus Plus de către Team for Youth Association!