Gunoaiele din Sighet, transportate în Baia Mare

Gropile de gunoi neconforme, care au funcţionat până acum în tot judeţul, s-au închis. Cum deşeurile se produc zilnic, autorităţile au trebuit să găsească soluţii temporare pentru depozitarea acestora, până când depozitul ecologic de la Fărcaşa va deveni funcţional. Astfel, în Baia Mare, există deja o groapă deschisă lângă cea veche. În Sighetu Marmaţiei, depozitul temporar nu este încă gata, aşa că deşeurile se transportă în Baia Mare, lucru ce generează însă costuri suplimentare la salubritate.

Noua platformă, ce urmează să devină funcţională la Sighet, este amplasată tot lângă vechea groapă de gunoi, închisă. Terenul a fost preluat de primărie de la CFR. Din păcate, aceasta nu se va deschide decât peste câteva săptămâni, lucru care îi costă pe sigheteni cu aproape 2 lei mai mult pe lună, după cum ne-a informat Horea Scubli, primarul municipiului: „Groapa veche s-a închis. Am reuşit să obţinem terenul aferent gropii noi, provizorie. Acesta era în custodia Regionalei CFR din Cluj. Am primit astfel aproximativ 8.400 de metri pătraţi, situaţi lângă actuala groapă de gunoi. Am făcut şi hotărârea de Consiliu Local. Procedura de proiectare am demarat-o şi cred că în timp de o lună, sau 45 de zile, să o finalizăm. Avem o mare problemă cu avizul de la Ape, nu ştiu de ce ne trebuie aviz de acolo… Până atunci, cu un sacrificiu financiar în plus din partea cetăţenilor, ducem gunoaiele în Baia Mare. Noi strângem deja banii de închidere a noii gropi, într-un fond la care nu are nimeni acces, pentru a nu avea surprize la acel moment când terenul de aici va trebui adus la forma iniţială, în momentul în care sistemul de management al deşeurilor de la Fărcaşa va deveni funcţional. Ducând deşeurile în Baia Mare atrage costuri suplimentare de 1,88 lei/persoană/lună. E mult, e puţin, depinde de cum priveşti situaţia. Însă e un cost suplimentar pe care oamenii nu-l digeră, indiferent de situaţia lor financiară în momentul respectiv, pentru că nu le place să le crească costurile lunare. Din păcate nu avem ce să facem, că alte soluţii nu găsim momentan. Civilizaţia presupune şi gunoi colectat selectiv, aşa că asta va fi încercarea anului pentru noi”.

Colectarea selectivă a deşeurilor va fi introdusă în acest an şi la Sighet

Edilul Sighetului mai spune că în municipiu se va introduce colectarea selectivă a deşeurilor. Asta deoarece trendul în acest domeniu într-acolo se îndreaptă: „Undeva spre sfârşitul anului trebuie să introducem şi colectarea selectivă. Tot judeţul trebuie să facă asta, nu doar noi la Sighet, deci altcumva nu se mai poate decât aşa, cu colectare selectivă a deşeurilor, iar populaţia trebuie să se conformeze. Celor care nu înţeleg le vom explica de ce este necesar. Pentru cei care nicicum nu vor înţelege vor exista amenzi, asta e! Pentru mine, acest pas este cel mai important. Degeaba am eu groapă închisă şi un centru de sortare dacă merg şi arunc totul amestecat la gunoi. Noi avem zonă de sortare pe de­şeuri deja selectate la depunere. Sper totuşi ca oamenii să fie receptivi”, a completat primarul.

Părerile localnicilor, cu privire la acest aspect, sunt împărţite: „Vom arunca selectiv deşeurile, pentru că aşa este civilizat în ziua de azi. Toată lumea se îndreaptă în această direcţie”, a spus George Pop. „Noi vom respecta decizia de a strânge gunoiul selectiv, că altfel poate o să primim şi amenzi şi nu vrem aşa ceva”, ne-a explicat Georgeta R. „Gunoaiele sunt tot gunoaie. De când e lumea tot aşa le-am aruncat şi nu cred că vom proceda altfel…”, a conchis doamna Mariana, localnică din Sighet.