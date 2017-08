Poveşti sub stele în Baia Mare

În acest sfârşit de săptămână, în Baia Mare debutează „Poveştile cu stele”. În fiecare zi de sâmbătă şi joi, până în data de 9 septembrie, la Teatrul de Vară din Baia Mare vor rula filme pentru toate gusturile. Organizatoarea evenimentului, Oana Enăşel, spune că joia e dedicată poveştilor clasice, iar sâmbăta e pentru emoţii puternice, acţiune şi dramă. Proiecţiile vor începe la ora 22, iar tariful este de 10 lei. Oana Enăşel ne dezvăluie detaliile despre evenimentul organizat în premieră în Baia Mare.

R: Cum v-a venit ideea serilor cu „poveşti sub stele”?

O.E.: Ideea ne-a venit dintr-o pasiune comună pentru filme şi plăcerea de a le viziona la cinematograf. De asemenea, oraşul oferă puţine opţiuni de a petrece timp de calitate în aer liber. Am crescut cu poveştile bunicilor – şi chiar ale părinţilor – despre filmele pe care le vedeau la Grădina de vară şi aşa ne-am propus să construim o experienţă care să stârnească curiozitatea tinerilor şi nostalgia celor mai în vârstă.

R: Ce se va întâmpla în cadrul evenimentului?

O.E.: De la sosire întâmpinăm spectatorii cu efecte şi muzică ambientală care creează o atmosferă specială – acel captatio benevolentiae care să ne transpună direct în poveste. Apoi rulează filmul programat. Sperăm ca oamenii să se desprindă de toate şi să petreacă o seară specială alături de noi.

R: Cum aţi ales filmele?

O.E.: Partea aceasta a fost foarte dificilă. Am vrut pe de-o parte să alegem filme pe placul tuturor. Pe de altă parte am fost limitaţi de achiziţia licenţelor şi de disponibilitatea titlurilor alese (a trebuit să renunţăm la filme dragi pentru că nu am găsit licenţa). Am ales filme cu mesaj şi ne-am fi dorit să actualizăm lista proiecţilor pe parcurs, consultând publicul. Din păcate timpul şi condiţiile au fost limitate anul acesta, dar sperăm să facem asta pe viitor.

R: Ce filme vor putea fi vizionate?

O.E.: Serile de joi sunt dedicate poveştilor clasice, cele pe care le-ai vedea încă şi încă o dată, iar sâmbăta e pentru emoţii puternice, acţiune şi dramă.

Poveştile de sâmbătă seara:

• 12 august – The Book Thief, dramă, SUA – Germania, 2013

• 19 august – Mr. Nobody, fantasy/dramă, Belgia-Canada-SUA-Germania, 2009

• 26 august – Premieră Ald Magic – proiecţie surpriză, în premieră

• 2 septembrie – The Fall, aventuri/fantasy, SUA-India-Africa de Sud, 2006

• 9 septembrie – The Best Offer, crimă/dramă, Italia, 2014.

Poveştile de joi seara:

• 17 august – The Great Dictator, comedie, SUA, 1940

• 24 august – Citizen Kane, dramă, SUA, 1941

• 31 august – Breakfast at Tiffany’s, comedie/romantic/dramă, SUA, 1961

• 7 septembrie – Network, dramă, SUA, 1976.

R: Care va fi programul de rulare a filmelor? Ce tarif va fi perceput?

O.E.: Proiecţiile vor avea loc în fiecare sâmbătă şi joi, începând din 12 august, de la ora 22,00. Ora e dictată de lăsarea serii – e nevoie să fie întuneric. Dacă vremea nu e de partea noastră, reprogramăm cu o zi după data programată. Tariful e de 10 lei, iar biletele vor putea fi cumpărate înainte de spectacol, de la intrarea în amfiteatru. Am fi vrut să fie intrare liberă, însă licenţele şi costurile au fost mari.

R: Cum se împacă arta plastică cu arta cinematografică?

O.E.: Eu sunt specialist marketing şi mă concentrez pe zona culturală. Cred şi lupt pentru vitalitatea culturală a oraşului, motiv pentru care am revenit la Baia Mare şi consider că arta plastică, împreună cu muzica, teatrul, cinematografia ar trebui „să facă echipă” pentru binele şi de dragul comunităţii noastre.

R: Credeţi că veţi stârni curiozitatea cinefililor pentru a călca şi pragul Muzeului de artă?

O.E.: Muzeul de Artă, împreună cu Muzeul de Etnografie sunt partenerii noştri în acest proiect şi desigur, fiecare acţiune în care implicăm muzeul îl aduce mai aproape de publicul băimărean.

R: Vă gândiţi pe viitor şi la alte evenimente inedite?

O.E.: Credem că speranţa oraşului stă în ideile creative şi mai ales în puterea de convingere a urbei să rezoneze la activităţile culturale. Cei care spun poveşti sub stele sunt Răzvan Teodorescu şi Oana Enăşel. Şi spun despre ei că sunt doi visători ce-au prins drag de cerul înstelat şi de oraşul nostru.