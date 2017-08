Sărbătoarea oraşului Baia Sprie

În perioada 14-15 august, au loc manifestările cultural-religioase desfăşurate în cadrul sărbătorii oraşului Baia Sprie. În acest an, primarul Alin Sebastian Bîrda şi-a dorit să realizeze o acţiune câmpenească derulată în Parcul „Străbunilor”, lângă Căminul pentru Persoane Vârstnice, la umbra platanilor seculari. Astfel că băisprienii sunt invitaţi să ia parte la sărbătoarea lor de suflet, iar doritorii pot să-şi aducă şi o pătură de acasă pentru a sta mai comod pe iarba verde, proaspăt cosită.

Manifestările încep luni, 14 august, de la ora 19, cu Back to Hip Hop Party: Sebben, Dudu, Royal HH, After Party cu DJ Aldaris, apoi continuă marţi, de la ora 13, cu muzică ambientală, urmată de recitalul Fanfarei oraşului Baia Sprie – de la ora 13:30. La ora 14, începe Dansul Sportiv al tinerilor de la Clubul Medio Monte, continuat de dansul modern susţinut de Richard. Pe la ora 14:25, evoluează majorete (echipele Lucky Stars şi Danca Bonito) de la Şcoala Gimnazială Baia Sprie. Începînd cu ora 14:40 evoluează Corul Bisericii din Satu Nou de Sus, Doina din Chiuzbaia, cu Mariţa Grigor, saxofonistul Florin Donca (Formaţia Etno), Florile Castanilor, Ansamblul Căminului Cultural Cărbunari.

La ora 16:10, regalul folcloric continuă cu recitalul Alexandrei Zeller, Călin Andreica, Ancuţa Costin, Andrei Abriham, Bianca Bîrda, Dalina Nemeş, cu orchestra. La ora 18, evoluează Ansamblul „Dor Călător”, Dan Vascul, cu orchestra (vioară Vasile Foris, taragot Sergiu Ivan, clape Florin Roman), Florin Bumb, Mariana Cînţa. De la ora 19:20 are loc o demonstraţie de olărit, cu artistul ceramist Dan Leş, discursul oficialităţilor prezente de sărbătoare. Seara continuă cu muzică folk (Montefonic) şi rock (Adamantium), Sick’s Generation. Sărbătorile se încheie la ora 22, cu lansarea lampioanelor – spune Sorin Todoran organizatorul programului din acest an.

Alte activităţi în cadrul evenimentului „Întâlnire la Platani”: standuri ale localităţilor Baia Sprie, Tăuţii de Sus, Satu Nou de Sus, Chiuzbaia, participarea meşterilor populari Daniel Leş (Baia Sprie), Dumitru Avram (Baia Sprie), Mariţa Grigor (Chiuzbaia), Nicu Pop (Plopiş), Mărtuca şi Gheorghe Mihuţ (Şurdeşti). Cel mai atractiv moment este concursul de gătit la ceaun, realizat în Parcul „Stăbunilor”, în data de 15 august, de la ora ora 12.

Şi în acest an au loc ativităţi sportive: concurs de minifotbal, tenis şi aerobic-dance „Sărbătorim prin mişcare”. Programul este îmbogăţit cu un atelier de creaţie al Colegiului Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie (activităţi meşteşugăreşti cu copii), expoziţie de pictură, organizată de Hitter Ferenc şi o expoziţie de fotografie (Andras Kaszoni).

Primarul Alin Sebastian Bîrda (foto), viceprimarul Tiberiu Barkoczi şi consilierii locali invită băisprienii şi cetăţenii localităţilor aparţinătoare să ia parte la aceste manifestări organizate în cadrul sărbătorii oraşului Baia Sprie, care se doresc a fi cu totul speciale, şi nu neapărat prin prizma mediului pitoresc în care se desfăşoară. (v.g.)