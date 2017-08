Deputatul Adrian Todoran, diplome pentru tinerii din „Tabăra Prieteniei”

În perioada 7-12 august, Comuna Repedea a găzduit „Tabăra Prieteniei”, care a reunit tineri din regiunile istorice ale Maramureşului, Basarabiei şi Crimeei. La eveniment a fost prezent si deputatul Adrian Todoran, care i-a felicitat pe toţi participanţii, inclusiv pe organizatori.

„La invitaţia părintelui Petru Rahovan, paroh al Bisericii Ucrainene Repedea, am avut deosebita onoare de a participa la un eveniment de excepţie dedicat celor tineri, desfăşurat în frumoasa comună maramureşeană. Cu această ocazie, am oferit diplome de participare şi cadouri tuturor tinerilor care au luat parte la tabără. Au fost adolescenţi din localitate, precum şi tineri din regiunea conflictului armat din Ucraina, găzduiţi la Repedea cu ajutorul conducerii administraţiei locale şi a Liceului Tehnologic.

M-am bucurat să constat că în această perioadă de vară, generaţia tânără îşi îndreaptă atenţia şi spre credinţă, spre Biserică. E minunat să vezi adolescenţi care se întâlnesc pentru prima dată, veniţi din două lumi cu moduri de viaţă, gândire şi cultură diferite, dar pe care îi leagă aceeaşi credinţă creştină.

Îi felicit pe iniţiatorii şi coordonatorii proiectului, Părintele Petru Rahovan, precum şi Părintele Sergiu Aga, consilier cultural al Mitropoliei Basarabiei. Un aport deosebit la buna desfăşurare a taberei au avut-o soţiile acestora, doamnele preotese fiind devotate activităţilor la care tinerii au luat parte. Felicitări organizatorilor, felicitări participanţilor! Dumnezeu să ne ajute să avem parte de cât mai multe evenimente de acest gen”, a spus deputatul Adrian Todoran, liderul PMP Maramureş.

Tabăra cu specific creştin desfăşurată la Repedea cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Petru, Arhiepiscop al Chişinăului, Mitropolit al Basarabiei şi Exarh al Plaiurilor şi a Părintelui Ioan Piţura, Vicar General al Vicariatului Ortodox Ucrainean din România, este organizată în fiecare an de asociaţiile „Filantropia Creştină” din Orhei şi „Bambini in Romania”, din Milano, Italia.

