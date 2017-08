Ocupaţii din Glod

Satul Glod aparţine de comuna Strîmtura şi este cunoscut pentru că aici s-au născut rapsozii Fraţii Petreuş, dar cei din zonă ştiu de asemenea şi că glodenii sînt gospodari care practică şi astăzi îndeletnicirile rurale vechi.

Stăm de vorbă, pentru a afla amănunte, cu viceprimarul Petru Mihnea al comunei Strîmtura, fiu al satului Glod, care ne-a spus: “La noi în localitate există 12 vîltori. Printre cele mai bine puse la punct şi care funcţionează tot timpul sînt vîltorile familiilor Maria Roşca, Măricuţa Dunca, Ileana Vlad, Maria Marchiş. Aceste instalaţii pe apă ar dispărea dacă oamenii n-ar mai avea oi şi n-ar mai lucra cu lîna. Pe Valea Izei, deci şi la noi, oamenii cresc ţurcane, iar după ce nu se mai lucrează la cîmp, găzdoile ţes ţoluri, pănură pentru lecrice (material din care se cos haine de iarnă) şi cergi. Aici, tradiţia este ca de sărbători să meargă toată lumea la biserică în port tradiţional. Cergile şi pănura se bagă în vîltoare, unde se învîrtesc între 8 şi 48 de ore, pînă scad cu 20 de centimetri şi se îndeasă. Mecanismul de funcţionare e foarte simplu, folosindu-se viteza apei. Un fir de apă a fost deviat, iar prin cădere, apa ajunge într-un con din scînduri printre care surplusul de apă poate să iasă. Din cauza vitezei, apa oprită brusc în conul de scînduri formează un vîrtej care va roti ţesăturile precum o maşină de spălat care nu are nevoie de curent electric. Vîltoarea este folosită şi pentru spălări de covoare, ţoluri sau lînă brută”.

Glodenii se ocupă şi cu albinăritul. Familia Ioan Tivadar deţine peste 200 de familii de albine, iar Maria şi Vasile Turza au 115 stupi. Maria Turza ne-a relatat: “Pe lîngă vîltoare, noi mai lucrăm cu 115 familii de albine, de la care obţinem produse apicole de calitate. An de an, ducem stupii în pastoral la Carei şi la Cîrlibaba. Vindem anual peste 600 kg de miere şi alte produse apicole şi obţinem venituri de 10.000 de lei. Hrănim iarna albinele cu sirop preparat de mine şi miere-turtă, adică miere în amestec cu polen”.