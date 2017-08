CS Minaur, locul patru la Trofeul Bistriţa Năsăud

În weekend-ul trecut, echipa de handbal feminin CS Minaur Baia Mare a participat la Cupa judeţului Bistriţa Năsăud, alături de alte cinci echipe din Liga Naţională: CSM Bistriţa, CSM Roman, Corona Braşov şi CSM Slatina. Gruparea antrenată de Simona Maior-Paşca şi Ioana Marta a încheiat turneul pe poziţia a patra, înregistrînd o victorie şi două eşecuri. Totodată, CS Minaur s-a ales cu un premiu special, Cristina Enache fiind declarată cel mai bun portar al turneului.

CS Minaur – Corona Braşov 29-39 (13-20)

Pentru fetele noastre se prefigura o ocazie excelentă pentru recîştigarea moralului puţin zdruncinat în urma confruntării cu vicecampioana Ungariei, FTC Rail Cargo Budapesta. Primul meci a adus în faţa noastră formaţia de Ligă Naţională Corona Braşov, echipă întărită în această vară cu jucătoare provenite de la vicecampioana Dunărea Brăila, inclusiv cu antrenorul Costică Buceschi. Diferenţa evident de valoare dintre cele două loturi s-a văzut şi în teren, cu aceeaşi menţiune că şi de data aceasta băimărencele au luptat cu determinare şi chiar dacă în apărare au jucat mai slab, primind aproape 40 de goluri, au şi marcat mai multe ca în Ungaria. Am excelat pe extreme, unde Lipară, Mykytei, Bledea şi Preda au marcat împreună aproape jumătate din golurile echipei, 14 din 29. Nu am fost mai prejos nici la linia de 9 metri, unde interii Bidaşcu şi Zaremba, împreună cu centrul Poradnyk, au marcat 10 goluri. În ciuda faptului că am primit goluri multe, s-a remarcat printr-o evoluţie bună portarul Cristina Enache. • CS Minaur Baia Mare: Cristina Enache, Andreea Nastasă, Monica Rusu – Andreea Lipară (5 goluri), Mykytei Maryana (4), Oana Bidaşcu (4), Yulyia Poradnyk (3), Oana Bondar (3), Iulia Bledea (2), Yulia Zaremba (2), Andrada Preda (2), Adryiana Naumenko (2), Alexandra Pricop (1), Andreea Tekar (1), Cristina Andriţa, Daiana Gaiu.

Victorie împotriva fostei contracandidate

Al doilea meci ni le-a adus în faţă pe adversarele directe din sezonul trecut, atunci cînd CSM Slatina a promovat direct, în dauna noastră. A fost o ocazie foarte bună pentru a ne arăta nouă înşine că anul acesta avem o echipă mai bună. A fost meciul în care Cristina Andriţa a demonstrat motivul pentru care i s-a acordat încredere, marcînd 5 goluri, după ce nici în Ungaria şi nici cu Braşovul nu a avut nici o reuşită. Pe extreme, majoritatea golurilor le-am marcat pe partea stîngă, unde Andrada Preda a avut 6 reuşite. În linia de 9 metri, golurile lui Andriţa au fost completate de „divizia” ucraineană prin Poradnyk (4) şi Zaremba (6). În poartă, Cristina Enache a evoluat din nou foarte bine, fiind susţinută la fel de bine de Andreea Nastasă. Scor final 24-21 (14-11), o minirevanşă, mai ales morală, care ne dă speranţe.

• CS Minaur Baia Mare: Cristina Enache, Andreea Nastasă, Monica Rusu – Yulia Zaremba (6), Andrada Preda (6), Cristina Andriţa (5), Yulyia Poradnyk (4), Oana Bondar (1), Andreea Lipară (1), Oana Bidaşcu (1), Mykytei Maryana, Iulia Bledea, Adryiana Naumenko, Alexandra Pricop, Andreea Tekar, Daiana Gaiu.

Cristina Enache declarată cel mai bun portar al turneului

Cele două meciuri jucate în grupa B ne-au clasat pe locul doi, ca urmare am întîlnit, într-un meci pentru locul 3, Universitatea Cluj Napoca, clasată tot pe locul secund în grupa A. Cu moralul recîştigat în meciul cu Slatina, Cristina Andriţa a marcat din nou pe bandă rulantă, nu mai puţin de 6 goluri, la concurenţă cu Yulia Zaremba (5) şi Yulyia Poradnyk (5). Cristina Enache şi-a continuat evoluţiile constant bune, la finalul turneului fiind desemnată cel mai bun portar al competiţiei. Prima repriză a fost dominată de la un capăt la altul de clujence, Minaur greşind destul de mult în apărare, motiv pentru care a primit 21 de goluri, faţă de doar 12 marcate. În repriza a doua băimărencele au fost mult mai atente în apărare şi mai eficiente în atac, reuşind să cîştige repriza cu un categoric 16-12, insuficient însă pentru adjudecarea meciului. Scor final 31-28 în favoarea formaţiei antrenate de băimăreanul Adi Popovici.

• CS Minaur Baia Mare: Cristina Enache, Andreea Nastasă, Monica Rusu – Cristina Andriţa (6), Yulyia Poradnyk (5), Yulia Zaremba (5), Andreea Tekar (3), Andrada Preda (2), Oana Bondar (2), Oana Bidaşcu (2), Andreea Lipară (1), Alexandra Pricop (1), Daiana Gaiu (1), Mykytei Maryana, Iulia Bledea, Adryiana Naumenko.

Următoarele meciuri de pregătire au loc tot în deplasare, în perioada 21-22 august, la Braşov, unde vom întîlni CSM Bistriţa, CSM Slobozia şi din nou Corona Braşov. Cu jucătoarele noastre ne vedem pe teren propriu în 26 august, cînd adversar va fi Universitatea Cluj-Napoca.