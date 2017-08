Modă newyorkeză şi în Maramureş

„Heidi & The City” este tema primei colecţii comune Heidi Klum şi Lidl, ce va fi prezentată publicului pe 7 septembrie 2017, în timpul New York Fashion Week. Iar pe 18 septembrie 2017, se va da startul vânzărilor pentru colecţia „Esmara by Heidi Klum”.

„Lidl, până acum, nu a avut nicio legătură cu moda. Având-o pe Heidi Klum alături de noi ca sursă de inspiraţie creativă, dar şi ca designer de succes, ne-am propus să schimbăm acest lucru. #LETSWOW ne surprinde şi aduce distracţie în modă – aşa cum ne dorim să facă şi Lidl în lumea modei.”, a declarat Marco Giudici, Director Naţional de Achiziţii şi Marketing Lidl România.

Rezultatul este unul spectaculos. Sălbatică, asemeni oraşului New York, şi colorată precum Heidi Klum, această colecţie oferă un aspect urban cu efect wow: sacouri Leo şi topuri delicate, jachete Bomber şi Super Skinny Jeans, dantele rafinate şi jachete din piele în stil rock, nuanţe de albastru strălucitor sau cognac cald. Fiecare piesă vestimentară ne convinge prin calitatea foarte bună la un preţ specific magazinelor Lidl, începând de la 34.99 de lei, până la 139 de lei. Excepţie va face jacheta din piele naturală, al cărei preţ va fi de aproximativ 290 de lei.

„Am vrut să creez o colecţie care să aibă efect wow, să fie uşor de combinat şi care să ajute orice femeie să arate foarte bine – toate acestea la un preţ imbatabil!”, a declarat Heidi Klum.

Vânzările încep pe data de 18 septembrie 2017, în toate magazinele Lidl din România. Pe lângă articolele vestimentare, disponibile în mărimile 34-44, colecţia cuprinde accesorii şi încălţăminte, cu mărimi cuprinse între 37 şi 41. Pe plan internaţional, aceasta va fi lansată în 28 ţări, în peste 10.000 de filiale Lidl.