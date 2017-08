Tabăra olimpicilor la matematică

În perioada 1-7 septembrie 2017, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Liceul Teoretic ”Petru Rareş” Târgu Lăpuş şi Consiliul Local ”Târgu Lăpuş” organizează tradiţionala tabără de pregătire a elevilor olimpici la matematică. Ediţia a VII-a va aduna 34 de elevi, 7 profesori şi un cadru medical. Inspectorul şcolar general Ana Lucreţia Maria Moldovan ne-a declarat: ”Din cei 19 elevi participanţi la Olimpiada Naţională, doi au obţinut medalia de aur, cinci au obţinut medalia de argint, şapte au obţinut medalia de bronz, iar şase elevi au obţinut menţiune din partea Ministerului Educaţiei Naţionale. Am avut şapte elevi la barajul de formare a lotului României pentru olimpiadele internaţionale, din care doi elevi au făcut parte din lotul restrâns al României, obţinând rezultate remarcabile”.

În luna iulie, elevul Vlad Robu, clasa a IX-a la CN ”Vasile Lucaciu” din Baia Mare, a participat la Olimpiada Pluridisciplinară care a avut loc în Tuymaada – Federaţia Rusă, unde a obţinut medalia de bronz la matematică.

Elevul Paul Becsi, clasa a IX-a la CN ”Gheorghe Şincai” din Baia Mare, a făcut parte din lotul României pentru Balcaniada de Juniori la Matematică, care s-a desfăşurat în Varna, Bulgaria, în 24-28 iunie 2017. România a ocupat locul I, cu trei medalii de aur şi trei de argint, una dintre medaliile de argint fiind cucerită de elevul băimărean.

„Şi în acest an, tabăra de matematică care se desfăşoară la Tg. Lăpuş are susţinerea financiară a Consiliului Judeţean Maramureş, de 20.000 lei”, a declarat preşedintele Gabriel Zetea.

(A.B.M.)