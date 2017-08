Unora nu le-a plăcut felul în care a fost marcat veacul de la glorioasa victorie a armatei române la Mărăşeşti. Că ar fi fost un spectacol grandios, iar coliva aceea mică a fost ţinută în mâini de adversari politici. Altora nu le place că se apropie Centenarul de când România a devenit un stat mai puternic cu vădite posibilităţi de modernizare. Liderul unei formaţiuni politice ne dă de veste că românii trebuie să înţeleagă că „noi nu putem sărbători Centenarul”. Despre această atitudine stranie vă voi da şi alte veşti. Spun a nu ştiu câta oară că nu îndemn pe nimeni la vrajbă, ci plec de la principiul sănătos: respectă dacă vrei să fii respectat. Dacă această necesară atitudine se aplică la oameni, ea se cere aplicată şi la popoare. Vedem tot mai des indivizi, cu răspunderi serioase în funcţiile lor, care regretă vremi apuse dar luminate de dreptul internaţional. Ei chiar vor să strâmbe lumea asta că nu-i destul de strâmbă! Noi îmbrăcăm haina cu fireturi a toleranţei şi împrumutăm viziunea biblică: dacă unul aruncă cu pietre, tu aruncă cu pâine. Dacă se poate nici cu asta. Îndemn lumea la demnitate şi onoare. Aşa m-am hotărât să nu trec cu zisa unui înalt oficial rus care ne pedepseşte cu vorbe aspre. Spune domnul Rogozin: „În România există foarte multă lume care trăieşte cu acele amintiri despre România Mare, care împreună cu Hitler a trecut frontiera de la Est. La sfârşitul războiului, ei (adică noi, românii!) au devenit parte a coaliţiei de învingători, nu a coaliţiei celor care trebuiau pedepsiţi cu reparaţii, contribuţii şi modificarea frontierelor. Eu (adică Rogozin) am discutat cu bătrânele care au trăit timpurile ocupaţiei (face referire la bătrânele din Voronej). Ele spun că inclusiv nemţii încercau să-i liniştească pe români pentru că dacă românii intrau într-un sat, ei nu puteau pleca până nu omorau sau violau pe cineva. Este o amintire neagră rămasă în urma fasciştilor români”. Cuvinte grele, nepermise din partea unui înalt demnitar rus. După câte ştiu eu, nu cu acest ton se ocupă diplomaţia. Apoi, în accepţiunea lui Rogozin, sunt câteva inexactităţi istorice. Când s-a întîmplat ofensiva spre Est nu mai exista România Mare. Cât priveşte reparaţiile, România a plătit aproape două decenii despăgubiri de război cu vârf şi îndesat. Şi oamenii de rând ştiau asta. Chiar din preajma mea am argumente. S-a construit o cale ferată de la Sighetu Marmaţiei până la Izvoare (podul Cireşului) pe care două trenuri pe zi transportau buşteni. La Sighetu Marmaţiei marfa se transborda în vagoane cu ecartament rusesc, iar lemnul Maramureşului era preluat într-un combinat dincolo de Tisa. Nu uit a spune că acea cale ferată forestieră mi-a tăiat grădina părintească în două. Ca sutelor de alţi săteni. Călătoria lemnului peste apă a durat până când românii au construit la Sighetu Marmaţiei un combinat (prin 1965). Mi s-a părut naivă sursa pentru înaltul demnitar rus: bătrânele din Voronej! Dacă apela la arhive, la documente cu argumente, mă aplecam altfel asupra acelui timp istoric. Domnule Rogozin, ca simplu jurnalist, fac apel la memoria bătrânelor din Berbeşti care mărturiseau fapte deloc onorabile pentru unii ostaşi sovietici. Urâte şi înfricoşătoare. Dar am înţeles că legile războiului nu sunt tandre. Armata nu e alcătuită numai din bravi ostaşi. Până şi războiul din cărţi şi din filme este cumplit. Dar cel real! Şi dumneata, ca mine, vorbim din amintiri. Pentru afirmaţia cu „urma fasciştilor români” ar trebui să vă cereţi iertare. Cu un prilej, domnul Rogozin afirma că există în România şi politicieni cu care s-ar aşeza la masa tratativelor. Cine face primul pas? Cât despre bătrânele din Voronej, decoraţi-le cu steaua Kremlinului. Ori ele sunt doar în închipuirea lui Rogozin?

Scormonim istoria prin peisaje etnografice. Discuţia din cârciumă este dusă prin marile birouri ale Kremlinului. De dragul de a ne osândi cu închipuirea. Legile războiului sunt aspre. Precum şi cele ale diplomaţiei.