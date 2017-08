Adunare cu zi de naştere, premii şi stabilirea debutului noului sezon

Ieri, în sala de şedinţe a Direcţiei Judeţene de Sport şi Tineret Maramureş, s-a desfăşurat Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Maramureş, zi în care preşedintele acestui for, Cristian Balaj, şi-a sărbătorit ziua de naştere, prilej cu care îi urăm şi noi un călduros La mulţi ani şi multă sănătate! Pe ordinea de zi au figurat mai multe puncte, cele mai importante fiind afilierea sau dezafilierea unor echipe, stabilirea începerii campionatelor de Liga a IV-a şi a V-a, dar şi implementarea unui campionat de futsal la nivel de eşalon patru şi cinci.

Trecînd la deciziile propriu-zise, membrii afiliaţi ai AJF Maramureş au stabilit, împreună cu forul prezidat de preşedintele Cristian Balaj, ca noul se­zon al ligii a patra să debuteze în weekend-ul 26-27 august, cum la fel este valabil şi în cazul eşalonul cinci. În liga a IV-a orele de începere a jocurilor în luna august este 15.00 la juniori, respectiv 17.00 la seniori. Dar nu acestea vor fi primele jocuri oficiale din următoarea stagiune, sîmbătă şi duminică urmînd să se consume prima fază din Cupa României pe judeţ, fază în care vor intra doar formaţiile din ultimul eşalon. De asemenea, la AJF Maramureş s-au afiliat trei echipe – CS Minaur Baia Mare, ce va activa în Seria Sud din liga a IV-a, Topitorul Ferneziu (liga a V-a) şi Viitorul Sighetu Marmaţiei, grupare ce va porni la drum cu trei grupe de copii şi juniori. La capitolul dezafilieri e vorba doar de două echipe, Minerul Cavnic şi CS Vasile Lucaciu, acestea fiind dez­afiliate provizoriu. Totodată, s-a discutat şi de baremul de arbitraj, acesta fiind acelaşi de şapte ani de zile. S-a ajuns la concluzia ca baremul să rămînă nemodificat, doar la meciurile de juniori survenind schimbări, de la 30 la 50 de lei. Asociaţia Judeţeană de Fotbal Maramureş mai are în vedere activarea a încă unei competiţii, cea de futsal, în care se pot înscrie atît echipe din liga a patra, cît şi a cincea. Înscrierile pentru campionatul de futsal se fac la sediul AJF MM pînă în 27 septembrie, taxa de participare fiind de 100 lei/echipă, meciurile urmînd a se disputa miercurea.

Tot în cadrul adunării generale, Asociaţia Judeţeană de Fotbal a premiat, cu o cupă şi o diplomă, cele mai bune formaţii feminine din campionatul judeţean, unde locul 1 a fost ocupat de Şcoala Gimnazială Băiţa de sub Codru, pe locul secund s-a clasat Venus Maramureş, iar pe poziţia a treia a terminat AS Independenţa Baia Mare. De asemenea, cu cupe şi diplome au fost răsplătite şi cele două campioane din Liga 5, Gloria Culcea (Seria I) şi Rapid Satu Nou de Sus (Seria a II-a). Tot la capitolul premieri, dar cel de Fair-Play, AJF a stabilit clasamentele la nivelul ligii a patra şi a cincea. Astfel, în eşalonul patru, pe primul loc s-a situat Salina Ocna Şugatag, CS Comuna Satulung a terminat pe doi, iar Avântul Bârsana pe locul trei. La juniori, locul a revenit aceluiaşi club, Salina Ocna Şugatag, urmat de CS Fărcaşa şi CS Seini. Pe locul 1 la Trofeul Fair-Play, liga a V-a, s-a clasat Gloria Culcea, pe locul secund se află Fulgerul Lăschia, iar Viitorul Copalnic Mănăştur pe locul trei.