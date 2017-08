Reabilitarea centrului civic din Cavnic

Lucrările au început în urmă cu mai puţin de un an şi sunt aproape de finalizare, deşi termenul este iunie 2018.

Primarul Vladimir Petruţ ne explică: „Reabilitarea centrului civic al oraşului este un proiect început în luna mai 2015, ca documentaţie, proiect, studiu de fezabilitate, ridicări topo etc. La finalul acelui an, aveam proiectul autorizat, am intrat în licitaţie publică pe SEAP şi în iunie 2016 am semnat contractul de lucrări. Proiectul este finanţat 100% din bugetul local, deoarece nu sunt fonduri asigurate de nicio entitate, deşi promisiunile au fost până la cer şi înapoi… Termenul de finalizare a lucrărilor este 1 iunie 2018, însă în proporţie de 75% suntem gata cu proiectul. Vom face asfaltarea şi gradul de realizare va ajunge la 95%. Rămâne de făcut şi partea de jos a oraşului, pe strada 22 Decembrie, intrarea la podul dinspre Baia Mare, unde vom realiza parcări. Sper ca în luna septembrie proiectul să fie finalizat şi recepţionat, adică aproape cu un an mai repede”.