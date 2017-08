Derby maramureşean în faza a doua la nivel naţional

Federaţia Română de Fotbal a alcătuit programul fazei a II-a din Cupa României, iar conform tragerii la sorţi în această fază, vom avea parte de derby maramureşean. Împerecherea a decis ca Progresul Şomcuta Mare să se dueleze cu ACS Fotbal Comuna Recea, partidă programată pentru marţi, 22 august, cu începere de la ora 17.30, pe terenul din satul Săsar. În această fază a fost introdusă şi Viitorul Ulmeni, dar cum gruparea maramureşeană nu va mai activa în eşalonul trei, adversarul acesteia, Universitatea Cluj-Napoca, se va califica la masa verde cu scorul de 3-0.

Programul complet al Cupei României, faza a doua: ACS Transdor Tudora (BT) – CSM Roman (NT); CS Cimentul Bicaz (NT) – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc (HR); AS Unirea Mirceşti (IS) – CS Aerostar Bacău (BC); CSM Focşani 2007 (VN) – AFC Metalosport Galaţi (GL); AS Zimbrul Slobozia Conachi (GL) – CS Avântul Valea Mărului (GL); ACS Sportul Chiscani (BR) – CS Sporting Lieşti (GL); ACS FC Păpăuţi (CV) – AS Olimpia Râmnicu Sărat 2010 CS (BZ); AS Viitorul Fântânele (CT) – ACS FC Delta Dobrogea Tulcea (TL); FC Agricola Borcea (CL) – CSA Axiopolis Cernavodă (CT); ACS Înainte Modelu (CL) – ACSM Olteniţa (CL); SC Popeşti-Leordeni (IF) – AFC Unirea 04 Slobozia (IL); AFCM Alexandria (TR) – CS Tunari (IF); ACS Astra Plosca (TR) – CS Sporting Roşiori 2008 (TR); ACS Petrolul 52 (PH) – ACS Urban Titu (DB); AS Gloria Gaz Metan Corneşti (DB) – CSM Flacăra Moreni (DB); AS FC Milcov (OT) – ACSO Filiaşi (DJ); ACS Ştiinţa Turceni (GJ) – ACS Şirineasa (VL); FC Voinţa Lupac (CS) – CNS Cetate Deva (HD); AS Voinţa Biled (TM) – CSM Lugoj (TM); CS Şoimii Lipova (AR) – CS Gloria Lunca Teuz Cermeni (AR); CS Diosig-Bihardiószeg (BH) – CS Naţional Sebiş (AR); AS Progresul Şomcuta Mare (MM) – ACS Fotbal Comuna Recea (MM); AFC Unirea 1924 Alba Iulia (AB) – FC Unirea Dej (CJ); CS Iernut (MS) – ACS Industria Galda de Jos (AB); AS Unirea Cristuru Secuiesc (HR) – CSM Avântul Reghin (MS); ASF Zărneşti (BV) – ACS Olimpic Cetate Râşnov (BV).

Următoarele partide nu se vor disputa, deoarece echipele cu asterisc s-au retras din competiţiile FRF, după începerea fazei naţionale a Cupei României, prin urmare fiind dezafiliate provizoriu: ACS Performanţa Ighiu (AB) – CS Unirea Jucu* (CJ); AS FC Universitatea Cluj (CJ) – CS Viitorul Ulmeni* (MM); CS FC Zalău* (SJ) – CS Sănătatea Servicii Publice Cluj-Napoca (CJ).