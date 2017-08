Azi, 19 august, în oraşul Baia Sprie, are loc expoziţia automobilistică „Fabricat în România”. Manifestarea este organizată de Retromobil Club România, Filiala Maramureş, şi se află la a doua ediţie în Baia Sprie (prima a avut loc în anul 2015). Consilierul local Liviu Ilieş ne-a informat că acţiunea are loc simultan în trei oraşe: Bucureşti, Suceava şi Baia Sprie şi începe la ora 9, în Centrul Civic, cu prezentarea automobilelor fabricate în ţara noastră. Pînă la ora 11, cele 25 de autoturisme din gama „Dacia” (500, 1100, 1300, 1310, Sport, Lăstun), Aro (10, M461, 243), Mobra 50, Bicicleta „Carpaţi”, Autoutilitara „Tudor Vladimirescu” etc. vor putea fi văzute în parcarea din apropierea supermarketului din Centrul Civic al oraşului Baia Sprie. Apoi, timp de 30 de minute, va avea loc parada autoturismelor pe străzile oraşului, care, în final, vor fi garate la Pensiunea „Limpedea”, unde proprietarii vor participa la o socializare cîmpenească.