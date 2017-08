Foştii fotbalişti de la Minerul Baia Sprie s-au întors în iarbă

An de an, luna august este aşteptată cu mare interes de fotbaliştii de la Minerul Baia Sprie care şi-au agăţat ghetele în cui, în urmă cu peste 30 de ani. Aceştia şi-au făcut o obişnuinţă, în ultimii şapte ani, să se reîntîlnească la o partidă de fotbal, după care să socializeze şi să depene amintiri la un şpriţ de vin sau o bere rece. În acest an, au răspuns convocării 26 de foşti fotbalişti sau antrenori care s-au descurcat onorabil pe teren, dar mai ales la repriza a treia. Dacă pe teren meciul a fost echilibrat, partida terminîndu-se la egalitate, la restaurant s-au remarcat mai ales băştinaşii care nu au avut grijă că trebuie să se urce la volan pentru a ajunge acasă. Mai greu le-a fost celor din Baia Mare, Tg. Lăpuş, Lăpuşul Românesc sau Vişeu de Sus care s-au descurcat cum au putut. Fiecare şi-a găsit un şofer pe care să-l sacrifice pentru acest eveniment. De această dată „sacrificaţi” au fost antrenorii Constantin Aldea, Harmuth Lang sau Petre Aldoescu şi preşedintele Iustin Balaj, care şi-au primit pedeapsa pentru „chinurile” în care i-au supus pe fotbalişti în perioada cînd erau în activitate. Clipa revederii a fost una emoţională, unii dintre ei nu s-au mai văzut de peste 30 de ani. Puţini dintre ei s-au menţinut bine din punct de vedere fizic, însă cei mai mulţi s-au făcut bărbaţi bine chiar dacă între timp au pus 30-40 de kilograme. Cu toţii s-au descurcat destul de bine atît pe teren cît şi la berea rece ce a urmat. Surpriza acestui an a fost băisprianca Maria Berinţan (căsătorită Ciurdaş), care a făcut fotbal de performanţă 15 ani, din care 5 la Olimpia Baia Mare şi 10 la Naţionala României şi a venit din Spania să li se alăture prietenilor ei dragi. În final, cei prezenţi la întîlnire şi-au luat rămas bun, nutrind speranţa revederii în anul ce va urma, mulţumind, tot­odată, organizatorului Felician Lazăr (cel mai longeviv jucător al echipei) pentru momentele frumoase care le-a oferit şi, de această dată, colegilor. Primarul Alin Sebastian Bîrda i-a felicitat pentru tot ce au făcut bine urbei de la poalele Gutinului, oferindu-le o plachetă aniversară şi recunoştinţa sa.