În această vară am avut şansa să mă întâlnesc în regim privat cu câţiva diplomaţi şi analişti politici de la care am avut ce auzi. Sunt mulţumit sufleteşte şi profesional deoarece ştirile care circulă în spaţiul public pot fi confirmate sau infirmate de cei care deţin informaţii discrete care ne pot limpezi cât de cât minţile bombardate de informaţii contradictorii. După ce Georgia a pierdut un teritoriu, după ce Crimeea a fost anexată de Rusia, iar în estul ţării de trei ani încoace avem un conflict care nu are încă final, analiştii se întreabă care vor fi urmările celui mai mare exerciţiu militar organizat de Rusia numit Occident 2017 (14 – 20 septembrie), un exerciţiu care se va desfăşura în Belarus cu participarea trupelor belaruse şi ruse. Este vorba de 200.000 de militari ruşi şi belaruşi. Sunt temeri că se vrea o marcare a teritoriului în Europa de Est. În statele baltice şi în Polonia au apărut voci care vorbesc despre planurile Moscovei de a ocupa o parte din teritoriile lituaniene şi poloneze în apropiere de enclava Kalinigrad. Ştiam de la o sursă din Belarus că regimul de la Minsk a avut o dispută dură cu Moscova legată de preţul gazelor importate din Rusia. Au fost şi declaraţii acuzatoare la adresa politicii ruse faţă de Ucraina. Exerciţiul Occident 2017 vine cu o garanţie că alianţa dintre Rusia şi Belarus nu s-a stricat. Că sunt membre ale unei iluzii, Uniunea Economică Euroasiatică. O ştire pentru toată lumea spune că statele baltice şi Polonia achiziţionează armament american. Un fost demnitar NATO, fost ambasador american la Moscova, în timp ce era la un exerciţiu militar în România, a spus la un post de televiziune: „Ruşii urmează să execute marele lor exerciţiu anual, numit Occident 2017. Ne aşteptăm să participe până la 200.000 de militari la ceea ce spun ei că este un exerciţiu antiterorist, însă de fapt este o pregătire pentru un război cu NATO”. Ce să credem? Liderii NATO sunt îngrijoraţi, ori este doar o bufonerie? Că aşa crede vicepriministrul rus de Externe. La Săliştea de Sus, într-o discuţie cu domnul profesor Dan Dungaciu pe această temă se situa între temeri justificate şi exagerări interesate. M-am dus mai departe cu documentarea şi am aflat temerea comandantului SUA din Europa că Occident 2017 poate fi folosit de către Moscova să lase în urmă echipament militar la graniţa estică a NATO. Statele baltice sunt mult mai neliniştite cu această ipoteză. Preşedintele Lituaniei socoteşte exerciţiul ca „o pregătire demonstrativă pentru un război cu Vestul”. Ruşii sunt ironici cu această temere. Într-o seară, pe o coastă din Săliştea de Sus, mi se reaminteşte că războiul cu Georgia (2008) a fost precedat de un exerciţiu militar din Caucaz. Sub flamura lui, Moscova a adus la graniţele fostei republici sovietice trupe şi tehnică militare suplimentare. Exerciţiul Occident 2017 a fost programat cu o vreme înainte. Dar amplasarea lui şi intenţiile ascunse au sporit după impunerea unor sancţiuni americane Rusiei. Şi nu în ultimul rând poate fi o ripostă la planul Pentagonului de a înarma Ucraina. Liderii ucraineni vor să distrugă câteva sute de tancuri ruseşti pentru a restabili pacea. Se discută şi de miza Pentagonului de a testa noile arme antitanc americane pe noile tancuri ruseşti. Iar noi credem în pace. Vechea teorie că producţia de armament trebuie validată şi vândută se aplică şi aici. Cu ce preţ? Cu moartea oamenilor. Am mai spus-o: înarmarea Ucrainei nu face decât să sporească harţa. Încolo, miza banului este mai mare decât liniştea din zonă. Se mai spune că liderii ucraineni sunt preocupaţi de averi. Câtă diversiune ni s-ar livra pe oră, există o realitate tensionată care se vede cu ochiul liber. Nu cumva cineva să scape globul din mână şi să se spargă. Occident 2017 nu este un exerciţiu de relaxare. Acest text l-am alcătuit din întâlniri recente cu oameni informaţi după discuţii de cultură şi civilizaţie românească. Probaţi şi dumneavoastră informaţiile mele. Să fie linişte! Că suntem în preajma cazanului care fierbe!