Perechea Alex Rusu & Maya Rusu, două finale şi o semifinală la GOC

În perioada 8-12 august, marii dansatori ai lumii şi-au dat întîlnire la Stuttgart, unde s-a desfăşurat cea de a 31-a ediţie a German Open Championships (GOC). Considerată ca fiind cea mai importantă competiţie de dans din lume, GOC a reunit şi anul acesta aproximativ 5.000 de dansatori de clase şi categorii de vîrstă diferite, din peste 40 de ţări. La această competiţie emblematică au participat, reprezentînd Maramureşul, două perechi de top a ţării noastre, perechi legitimate la clubul de dans sportiv Rus-Team Baia Mare, şi anume: Alex Rusu & Maya Rusu – Vicecampionii Naţionali la Juvenile 10 Dansuri, respectiv Paul Rednic & Roxana Lucaciu – Vicecampionii Naţionali la Adulţi – Standard. Rezultatele obţinute de aceştia sînt unele pe măsura aşteptărilor, importante atît pentru Baia Mare cît şi pentru România. Perechea Alex & Maya, finalişti la Juvenille II – 8 dansuri, a ocupat locul 6 (din cele 62 participante), şi pe acelaşi loc 6 (din 68 de perechi) la Juvenille II – Latino. De asemenea, Alex & Maya au ajuns în semifinală la Juvenille II – Standard, clasîndu-se pe poziţia 7, la un pas de marea finală (din 62 de perechi participante). Perechea Paul & Roxana a reuşit să ajungă în „topul” celor mai bune 48 de perechi din lume, clasîndu-se pe locul 46 din cele 242 de perechi participante, din peste 30 de ţări, la categoria WDSF Grand Slam Standard.

„A fost o competiţie frumoasă, dar, în acelaşi timp, şi foarte grea, aceasta reunind cei mai buni dansatori din lume. Am putea chiar afirma că GOC este un Campionat Mondial deschis al Dansului Sportiv. Aici trăim în fiecare an emoţii puternice alături de dansatorii clubului nostru, care ne uimesc de fiecare dată cu determinarea lor de a ajunge cît mai sus. Şi anul acesta am reuşit să aducem rezultate unice în Baia Mare şi sîntem mîndri de acest lucru”, a declarat Alexandru Rusu, antrenorul Clubului Rus-Team.