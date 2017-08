Protest în faţa Prefecturii Maramureş

Câţiva cetăţeni din comuna Fărcaşa au venit, ieri, în faţa Prefecturii Maramureş, pentru a-şi striga nemulţumirile. Problema lor este legată de construcţia depozitului ecologic de la Sârbi, cu care nu sunt de acord.

Protestatarii au semnat o petiţie cu nemulţumirile lor, pe care au înaintat-o prefectului de Maramureş, după cum ne-a informat Ştefan Barta, preşedintele Asociaţiei Ecologice Fărcaşa: „În petiţia formulată, în urma consultării unor specialişti, noi, cetăţeni din toate cele patru sate ale comunei Fărcaşa, îl rugăm pe domnul prefect să analizeze multiplele încălcări ale legilor privind regimul pajiştilor şi păşunilor din România, precum şi ale legilor privitoare la poluarea şi protecţia mediului, dar şi a dreptului cetăţenilor de a hotărî singuri soarta comunei. În consecinţă, am dori ca Prefectura Maramureş să dispună următoarele: începerea unei anchete, dacă este necesar chiar penală, privind încălcarea legilor la obiectivul «Centru de management al deşeurilor în localitatea Sârbi». De asemenea, solicităm anularea Acordului de mediu nr. 10 din 15.06.2012, eliberat de Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, pentru acelaşi proiect, dovedindu-se că nu corespunde cu realitatea din teren. Mai solicităm anularea autorizaţiei de construire nr. 20/2015, pentru investiţia în cauză, autorizaţie eliberată de primăria comunei Fărcaşa. Dorim şi anularea autorizaţiei de construire nr. 46/2015 pentru construirea staţiei de sortare şi staţiei de tratare mecano-biologică din cadrul SMID Sîrbi, eliberată tot de primăria Fărcaşa. Nu în ultimul rând, solicităm orpirea definitivă a lucrărilor la obiectivul precizat, precum şi aducerea zonei la forma iniţială, deoarece toate avizele şi autorizaţiile eliberate, proiectul de construire şi multe altele, s-au făcut în baza unui studiu hidro-geologic greşit, fals, cu încălcarea legilor, şi nu s-a adoptat nicio soluţie care să fie la nivelul statelor dezvoltate din Uniunea Europeană. În acest context, atât asociaţia noastră, cât şi cetăţenii comunei, dar şi alte asociaţii, am mai adus la cunoştinţa autorităţilor problemele existente, dar probabil că din anumite interese nu am fost luaţi în seamă. Acum însă vedem că nici măcar nu se mai poate lucra pe amplasament, din cauză că pământul o ia la vale, şi nu înţelegem de ce se insistă totuşi să continue lucrările. S-au investit mulţi bani degeaba, însă noi am semnalat toate aceste probleme încă înainte de începerea investiţiei. Prin urmare, dorim soluţionarea problemei deşeurilor prin adoptarea unor soluţii mai avansate, la o distanţă mult mai mare de zonele locuite, pentru a evita îmbolnăvirea populaţiei, precum şi a condiţiilor deplorabile, cu poluare, miros care rezultă din această activitate, cum au apărut în toate zonele din ţară unde s-au construit şi funcţionează asemenea depozite de deşeuri”.

Localnicii spun că terenul pe care se construieşte depozitului ecologic de la Sârbi a fost atribuit ilegal: „Terenul pe care primăria l-a dat ca să se facă depozitul îl deţine nelegal. Există carte funciară dinainte de anul 1910 în care se arată foarte clar, scris în ungureşte, cum erau atunci cărţile funciare, că terenul aparţine comunităţii locale din Sârbi. Deci dacă aparţine ălora, atunci nu aparţine primăriei, deci îl deţine ilegal, spun eu. Cam asta e esenţa. Am putut noi sesiza şi parchetul şi judecătoria, pe toată lumea, dar nimeni nu vrea să verifice această ilegalitate, adică dai tu terenul altuia să se facă o groapă de gu­noi…”, a completat Gheorghe Cozmuţa, preşedintele Asociaţiei proprietarilor de terenuri din Ardeal, filiala Maramureş.

Oamenii spun că degeaba se tot încearcă consolidarea terenului în zonă, deoarece acesta este mlăştinos şi o să o ia oricum la vale, dacă se continuă construcţia depozitului. În viziunea lor, mai ieftin ar fi dacă s-ar stopa toate lucrările acolo, urmând să fie stabilit un alt loc pentru construcţie, cu teren stabil, lucru care ar calma spiritele. Deoarece prefectul era în şedinţă la momentul protestului, nu i-a putut primi pe protestatari, însă aceştia au înregistrat petiţia la Prefectură.