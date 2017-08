Sîmbătă şi duminică, prima etapă din Cupa României

Sezonul oficial în fotbalul judeţean debutează la acest final de săptămînă, în care sînt programate nouă jocuri din prima fază a Cupei României. O partidă se va consuma azi, iar restul duminică, toate începînd cu ora 17.00. Mai trebuie să precizăm că în această fază vor intra doar formaţiile din eşalonul cinci.

Programul jocurilor:

Sîmbătă:

• Topitorul Ferneziu – AS Nistru. Arbitri: M. Tiniş – E. Kadar, B. Mircea. Observator: C. Limban.

Duminică:

• Faurul Făureşti – Fulgerul Lăschia. Arbitri: D. Gheighiş – C. Gheighiş, Dana Marchiş. Observator: F. Lukacs. Ora 17.00.

• Viitorul Copalnic Mănăştur – Minerul 2014 Băiuţ. Arbitri: D. Cociş – P. Ilieş, R. Pteanc. Observator: I. Hotico. Ora 17.00.

• Măgura Coaş – Gloria Culcea. Arbitri: M. Bărbuş – D. Balaj, R. Dorca. Observator: A. Bud. Ora 17.00.

• Cetate Remetea Chioarului – Speranţa Cerneşti. Arbitri: V. Andreicuţ – P. Pristavu, D. Hruşcă. Observator: Ioan Pop. Ora 17.00.

• PHP Iadăra – AS Mireşu Mare. Arbitri: A. Antal – C. Deac, P. Bujor. Observator: I. Bartha. Ora 17.00.

• Sporting Recea – ACS Satu Nou de Jos. Arbitri: Ionuţ Pop – I. Husti, R. Cormoş. Observator: E. Necula. Ora 17.00. Terenul din Lăpuşel.

• Dinamic Groşi – Gloria Chechiş. Arbitri: D. Lazin – S. Grad, C. Pintea. Observator: V. Pintean. Ora 17.00.

• Solaris Pribileşti – AS Carmen Satulung. Arbitri: D. Pojar – V. Parge, S. Homorodan. Observator: C. Săsăran. Ora 17.00.