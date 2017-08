Primăria intenţionează să preia Complexul Minerul “cu sultă”

Administraţia locală a municipiului Baia Mare doreşte preluarea întregului imobil în care a funcţionat cinematograful Minerul din Centrul vechi. Momentan, primăria este proprietară doar pe fostul cinematograf, restul complexului aparţinând unui investitor privat. Metoda prin care se doreşte acest lucru este ieşirea din indiviziune şi preluarea cu sultă a imobilului, primăria deţinând o parte din terenul de sub clădire.

Încă din urmă cu 6 ani, municipalitatea încearcă să cumpere clădirea simbol al oraşului, însă fără succes. Totuşi, în urmă cu 3 ani, a reuşit preluarea cinematografului. Restul complexului însă a rămas la actualul proprietar, după cum ne explică primarul Cătălin Cherecheş: „Referitor la Complexul Minerul, din 2011 tot vorbim şi ne tot gândim cum să preluăm această clădire importantă pentru municipiul Baia Mare, pentru a da viaţă centrului istoric al oraşului. Ne-am chinuit să preluăm cinematograful şi am reuşit. Un an de zile nu s-a întâmplat nimic acolo, însă acum am demarat studiile pentru a putea să-l renovăm, să reactivăm sala de spectacole în cadrul Complexului Minerul şi ne tot gândim cum să facem preluarea întregului complex. Au existat diverse idei: să-l cumpărăm, să-l expropriem… Această variantă de expropriere nu poate fi însă pe motiv de utilitate publică, deoarece nu facem autostradă pe acolo, sau canalizare, adică lucrări despre care legea spune că sunt de utilitate publică. Deci varianta aceasta a căzut. Cumpărarea înseamnă un anumit preţ care, din evaluările noastre, ar fi trebuit să fie în jurul a maximum 2 milioane de euro. Însă proprietarii cereau 4 milioane, deci o diferenţă mare, şi nu am considerat că este oportun să facem această achiziţie la preţul cerut de proprietar”.

Ieşirea din indiviziune – varianta mai ieftină

Una dintre soluţiile cel mai puţin costisitoare pentru bugetul local, de a intra în posesia întregului Complex Minerul ar fi ca primăria, care deţine teren sub clădire, să ceară ieşirea din indiviziune. Ideea a fost deja transformată într-un proiect de hotărâre ce va fi supus dezbaterii în următoarea şedinţă de consiliu local: „Nimeni nu mi-a spus, în aceşti 6 ani, sau cel puţin de 3 ani, de când am preluat cinematograful, că acesta nu are numai ziduri, ci are şi un teren aferent cinematografului, care este proprietatea municipiului. Pe baze legale se poate cere ieşirea din indiviziune. Mi-a venit această idee văzând că prin parc sau prin alte locuri ale oraşului diverşi cetăţeni cer ieşirea din indiviziune cu Municipiul Baia Mare, dorind să preia cu sultă partea pe care o are oraşul, şi atunci am zis că de ce noi, Municipiul Baia Mare, nu putem aplica aceeaşi metodă cu cei care au Complexul Minerul. Am făcut un proiect de hotărâre pe care-l voi supune atenţiei comisiilor de specialitate şi apoi Consiliului Local, ca municipiul să iasă din indiviziune şi să preia cu sultă restul. Sulta respectivă este stabilită de instanţă printr-o expertiză, o evaluare pe care instanţa o face. Bineînţeles că suma nu va fi cea pe care şi-o imaginează unii, ce vor să câştige bani de pe spatele Municipiului Baia Mare…”, a conchis edilul municipiului Baia Mare.