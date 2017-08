Roşia are 551 g

Nicolae Opriş (62 ani) este designer la primăria Tg. Lăpuş, iar după serviciu se ocupă de gospodărie, pentru a avea hrană ecologică (legume, ouă, carne de pui). Domnul Nick ne spune: „În urmă cu 5 ani, în spatele unor garaje, pe un teren viran plin de gunoaie, am transportat pămînt fertil şi am construit un solar. Alături, am încropit două coteţe pentru 20 de găini, care se ouă şi iarna, fiind bine hrănite şi adăpate. Cu găinaţul fermentat, fertilizez plantele: ceapă, usturoi, morcovi, pătrunjel, roşii, castraveţi, ardei, fasole, ceapă, varză… Ud plantele cu apă la temperatura aerului şi le stropesc contra manei cu zeamă de urzici. Am roşii de peste o jumătate de kilogram”. Cea din fotografie are fix 551 g.