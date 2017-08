Servicii publice judeţene

• Programul la paşapoarte •

Serviciul public comunitar Maramureş pentru eliberarea paşapoartelor are sediul în Baia Mare, pe Aleea Şcolii nr. 1 (în spatele hotelului Mara), telefon/fax/secretariat/informaţii 0262.212.275. Şeful de serviciu, subcomisarul de poliţie Călina Liliana POP, are programul de audienţe marţea şi joia, între orele 10 şi 12. Serviciul are programul de lucru în zilele de luni, marţi, miercuri şi vineri între orele 8,30 şi 16,30, iar joia, între orele 8,30 şi 18,30. Serviciul de paşapoarte are puncte de lucru mobile în Sighetu Marmaţiei, str. Al. Ivasiuc nr. 17 ( fosta Casă Sigheteană, A.J.O.F.M), în fiecare zi de luni, între orele 10 şi 15. La Borşa, pe str. Floare de Colţ nr. 1 (în incinta Primăriei Borşa), orele 10-15, conform programului stabilit. În luna august 2017, în zilele de 24 şi 31. În septembrie, 7 şi 21. Octombrie – 5 şi 19. Noiembrie – 2 şi 16. Decembrie – în zilele de 7, 14, 21 şi 28. La punctele de lucru mobile, se preiau doar cereri de eliberare a paşapoartelor electronice. Taxa de paşaport simplu temporar, 96 lei. Taxa de paşaport simplu electronic: 258 lei pentru persoanele peste 12 ani; 234 lei pentru persoanele sub 12 ani. Programarea se poate face online pe www.prefectura maramures.ro

• Program la biroul de apostilă •

Program depunere acte: luni – vineri, orele 9-11. Program eliberare acte: luni – vineri, ora 13.

Biroul se află în cadrul Instituţiei prefectului Judeţul Maramureş, Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46 (palatul administrativ), etajul 1, camera 117, telefon 0040-0262-215.001 – int. 29042, fax: 0040-0262/214825.

• Permise de conducere şi certificate de înmatriculare •

Serviciul public care eliberează permise de conducere şi certificate de înmatriculare a autovehiculelor se află în Baia Mare, pe Aleea Şcolii nr. 1, telefon/fax/ secretariat/informaţii – 0262-212.211 sau 0262-430.005. Şeful de serviciu, comisar-şef de poliţie Florin ŞIRONKA, are programul de audienţe marţea şi joia, orele 9-11. Taxă autorizare provizorie, 13 lei. Taxă permis de conducere 68 lei. Taxă certificat de înmatriculare 37 lei.

Program de lucru: luni, marţi, miercuri 8,30-12,30 şi 13-16,30, cu preluarea documentelor pînă la ora 16. Joia, orele 8,30-12,30 şi 13-18,30, cu preluare documente pînă la ora 18. Vineri, 8:30-16:30 (preluare documente pînă la ora 13). La primele ore ale dimineţii, este aglomeraţie. Programarea se poate face online pe www. prefecturamaramures.ro (G.M.)