Baia Mare, finalistă în competiţia pentru titlul de Capitala Tineretului din România în 2018

Municipiul Baia Mare s-a calificat în etapa finală pentru titlul de Capitala Tineretului din România 2018-2019. Evaluarea candidaturilor a fost făcută de un juriu independent format din reprezentanţi ai sectorului neguvernamental de tineret, ai mediului privat, ai organizaţiilor de tineret, ai partidelor politice parlamentare şi ai unor instituţii publice. Prima etapă a constat în evaluarea formei simplificate a candidaturilor, în urma căreia au fost desemnate cele trei oraşe finaliste. Alături de municipiul Baia Mare pe lista finalistelor se află şi oraşele Iaşi şi Satu Mare.

Cătălin Cherecheş, primarul municipiului Baia Mare: „Am toată încrederea că acest proiect va fi cel mai relevant punct de plecare în schimbarea logicii de dezvoltare a oraşului, ajungând într-un final să fie un exemplu de comunitate prietenoasă pentru tineri, o comunitate care adaptează calitatea vieţii la dorinţele pe care le are generaţia tânără, dar şi implementarea unor proiecte pilot, unice în România, prin care să atragem în Baia Mare tinerii cu pregătiri profesionale relevante din punct de vedere economic. Cea mai mare satisfacţie o am văzând că parteneriatul pe care l-am creat cu ONG-urile de tineret din Baia Mare a dat un prim şi important rezultat pozitiv. Atât eu cât şi Consiliul Local susţinem pe deplin ca Baia Mare să fie în 2018 Capitală a Tineretului din România, acordând toată încrederea echipei care a conceput acest proiect în prima etapă, iar acum, intrând într-o nouă dinamică, le vom oferi toate sursele şi resursele pentru a arăta împreună că: Baia Mare merită!

Cu tot respectul faţă de toţi competitorii, pe care îi felicităm şi îi invităm într-un parteneriat alături de Baia Mare, ştiu că proiectele aşezate în caietul nostru de candidatură sunt remarcabile prin viziune, durabilitate, efect asupra comunităţii şi prestigiu la nivel european. Începând de astăzi nu vom ignora, ocoli sau uita niciun detaliu din drumul nostru spre Baia Mare – Capitală a Tineretului din România în 2018.

Îi invit pe toţi băimărenii şi maramureşenii, pe toţi românii să fie alături de Baia Mare şi tinerii băimăreni în cel mai amplu proiect de dezvoltare orientat spre generaţia tânără pe care l-a avut vreodată un oraş din România”.

Candidatura municipiului Baia Mare pentru acest titlu a fost asumată de către Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureş şi susţinută de către Primăria Municipiului Baia Mare. Conceptul candidaturii cu care Baia Mare concurează a fost elaborat de către lideri de tineret din municipiul Baia Mare, alături de experţi pe zona de tineret din România, în mod voluntar.

Daniel Orza, preşedintele Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureş: „Ne bucurăm că am trecut în următoarea etapă. Ne aşteaptă două luni de muncă intensă în care va trebui să concepem următoarea candidatură completă pe baza a ceea ce am muncit deja. Suntem convinşi că vom reuşi să concepem o candidatură completă cu care să transformăm oraşul Baia Mare într-un oraş prietenos cu tinerii. Am încredere că pe 12 noiembrie Baia Mare va primi titlul de Capitala Tineretului din România 2018-2019. Le mulţumesc colegilor şi tuturor celor implicaţi în această candidatură, dar şi autorităţilor locale care au sprijinit cu toate resursele existente candidatura”.

Etapa finală pentru desemnarea oraşului câştigător se va desfăşura până la data de 15 octombrie, perioadă în care cele trei oraşe finaliste vor trebui să conceapă o candidatură completă, urmând ca oraşul câştigător să fie anunţat în 12 noiembrie, în cadrul Summit-ului Tinerilor, eveniment care va avea loc în actuala Capitală a Tineretului din România, Bacău.