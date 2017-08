Balvanyos 28, Tusvanyos 2017

Taberele studenţeşti de vară organizate în diverse localităţi din ţară au devenit un mod tot mai căutat de socializare pentru studenţi şi nu numai. Tematica variată, axată pe valori şi doctrine, pe principii şi propuneri de soluţii sociale în dezbatere sau pe analiza unor fenomene socio-umane atrag cursanţi şi personalităţi.

O astfel de manifestare a avut loc la Băile Tuşnad în judeţul Harghita, între 18 şi 23 iulie 2017. Tabăra studenţească a fost deschisă într-o zonă mirifică, frecvent „controlată” de urşi, aflată la poalele Stâncii Şoimilor. Ima­ginea unui urs brun autohton era prezentă peste tot în ansamblul turistic. Participanţii fluctuau ca nu­măr, în funcţie de eveniment. Dacă locurile de cazare din renumita bază de tratament şi turistică erau rezervate de mai bine de un an, şi campingurile s-au umplut cu mii de corturi. Locatarii permanenţi ai taberei ne-au spus că mii de oameni participă la activităţile şi dezbaterile ştiinţifice şi politice şi că peste 10.000 de spectatori vin la programele artistice. Din Maramureş, au fost prezenţi invitaţi, oficiali, profesori universitari, reprezentanţi politici ai unor partide. Unul dintre aceştia a fost profesorul de matematică dr. Attila Takacs, sighetean, preşedinte al filialei judeţene a Partidului Popular Maghiar din Transilvania (P.M.P.T), participant la toate cele 28 de ediţii ale taberei studenţeşti de la Băile Tuşnad. Au fost prezente şi alte persoane din Maramureş, dar îl pomenim aici doar pe profesorul Attila Takacs, având în vedere implicarea sa în viaţa studenţească şi mai ales în învăţământul de limbă maghiară. Am călătorit împreună din Sighetu Marmaţiei până la Băile Tuşnad, pe traseul deschis după străbaterea pasului Şetref. Muntele şi frumuseţile lui, dar şi încercările prin care trec turiştii montani ne-au fost prezentate cu amănunte, profesorul Attila Takacs fiind un om al muntelui, pasiune pe care o împărtăşeşte grupului de tineri pe care îi educă în Liceul cu predare în limba maghiară din Sighet. Una din expediţiile sale preferate cu elevii este parcurgerea traseului de pisc de la pasul Şetref la Borşa.

Despre participarea la taberele studenţeşti, profesorul ne spune că la aceste întâlniri anuale de 7 zile sunt apreciate dezbaterile participanţilor şi intervenţiile publicului, din care izvorăsc teme pentru următorii ani. Tematica taberei din 2017 a fost împărţită pe secţiuni, ţinute în corturi de diferite dimensiuni. Programul taberei a fost anunţat din timp, precum şi lectorii şi tematica ce urma să fie prezentată şi dezbătută.

Vârful activităţii a fost atins prin participarea premierului Republicii Ungare, Victor ORBAN, însoţit de un grup masiv de susţinători din Ungaria şi Transilvania (beneficiari de dublă cetăţenie). Discursul premierului Victor ORBAN a fost axat pe problema europeană a imigrărilor, pe securitatea internaţională oferită de apartenenţa la N.A.T.O., de necesitatea realizării unei armate comune a statelor UE. Premierul Ungariei a punctat valorile şi principiile celor patru ţări din V4, cunoscut ca grupul VIŞEGRAD. Având în vedere că 2018 este în Ungaria an electoral, s-a bătut monedă pe necesitatea perpetuării programului guvernului actual în folosul cetăţenilor maghiari. O menţiune importantă constă în invitarea Serbiei în C.E. şi asigurarea frontierelor europene împotriva valului de imigranţi în ţările dezvoltate, cu scopuri controversate.

Europarlamentarul Laszlo Tokeş a avut intervenţii şi prelegeri pe teme politice şi de nivelul Parlamentului European, reprezentând în primul său mandat statul român, iar acum, statul maghiar. Una dintre problemele ridicate a fost obţinerea de către locuitorii ţinutului secuiesc a unei autonomii pe modelul Tirolului de Sud.

Nu pot să nu remarc denumirea corturilor – după numele unor luptători şi personalităţi culturale care de-a lungul istoriei au promovat valorile maghiare.

A consemnat Vasile TIVADAR