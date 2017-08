De un sfârşit de săptămână cu soare şi multă veselie au avut parte locuitorii din Rona de Jos, acolo unde duminică, 20 august 2017, atât cei care trăiesc în comună, cât şi cei care şi-au construit viaţa prin alte colţuri ale ţării sau ale lumii au revenit acasă, la ”Întâlnirea cu fiii satului”. Tot duminică, a avut loc şi Festivalul ”Joc şi cântec pe Valea Ronişoarei”, o acţiune recunoscută în zonă, pe care primarul din Rona de Jos, Ion Herbil şi Consiliul Local o organizează an de an. Evenimentul a debutat cu parada portului popular, iar la acţiune a fost prezent şi preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, primarul comunei Budeşti, Liviu Tămaş, primarul comunei Strâmtura, Ioan Pasere, dar şi consilierii judeţeni Nicolae Mişulec şi Ioan Beuca. Autorităţile locale şi judeţene au mulţumit participanţilor pentru prezenţă şi au arătat că maramureşenii au „datoria de onoare” de a duce mai departe tradiţiile. „Păstrarea tradiţiilor reprezintă pentru noi toţi, pentru cei care trăim astăzi în Maramureş o datorie de onoare, pentru că aceste tradiţii le-am moştenit de la părinţii noştri şi avem obligaţia sfântă de a le transmite mai departe celor care vin în urma noastră. Iar aici mă refer şi la aceşti coconi minunaţi, care astăzi au dansat atât de frumos pe muzica noastră tradiţională. Este important ca Maramureşul, tradiţiile noastre, arhitectura, portul, dansul, cântecul nostru popular să meargă înainte. Şi pentru asta trebuie să intervină în primul rând autorităţile locale, atât Consiliul Judeţean, cât şi primăriile din judeţ. Trebuie să investim în continuare în infrastructură şi de aceea mă bucur că, alături de Consiliul Judeţean există în judeţul Maramureş atât de mulţi primari serioşi. Şi un astfel de primar este Ion Herbil, gazda noastră din Rona de Jos, alături de care am construit proiecte frumoase pentru cetăţenii din zonă. Dorinţa noastră este aceea de a oferi posibilitatea celor care au plecat înafara graniţelor ţării, pentru un trai mai bun pentru ei şi familiile lor să revină în ţară, să revină acasă, să se bucure de Maramureş. Datoria noastră este aceea de a oferi o viaţă mai bună tuturor maramureşenilor”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea. (A.B.M.)