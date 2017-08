Joc şi veselie în Botiza şi Rozavlea

Ajuns la cea de a XVIII-a ediţie, Festivalul ”Pântru mândra din Botiza” a adunat, şi în acest an, foarte mulţi participanţi la joc şi voie bună, veniţi să petreacă împreună într-un cadru de poveste. Vreme de două zile, sâmbătă şi duminică, 19 şi 20 august 2017, botizenii, dar şi turiştii aflaţi în zonă s-au bucurat de un regal de muzică folclorică ocazionat de zilele comunei. În pregătirea evenimentului nu au fost uitaţi nici tinerii, astfel că, pentru aceştia, primarul Florea Poienar i-a adus în Botiza pe Vibe Drops&Eila. În cele două zile de petrecere, pe scenă au cântat şi au încântat publicul spectator, artiştii: Valeria şi Traian Ilea, Ionuţ Sidău, Diana şi Ionuţ Bledea, Valeria Arnăutu, Ioana Pricop, Oana Tomoiagă, Fraţii Sicuta şi Ansamblul ”Ruguţu” din Botiza, Ansamblul Folcloric ”Coconii Izei” din Strâmtura, Ansamblul Folcloric ”Strugurelul” din Cicârlău, Paul Ananie, Ansamblul Folcloric ”Florile Cosăului” din Budeşti.

Ediţia a XVIII-a a Festivalului ”Pântru mândra din Botiza” a fost cuprinsă, alături de ”Roza Rozalina” din Rozavlea, în Programul Prioritar Cultural al Consiliului Judeţean Maramureş pentru anul 2017. În discursul avut în faţa botizenilor, şeful administraţiei judeţene a subliniat, încă o dată, faptul că păstrarea tradiţiilor reprezintă o prioritate pentru administraţia locală şi că se doreşte ajutarea acelor comunităţi care se ştiu să celebreze sufletul Maramureşului şi fibra noastră naţională. ”Mă bucur că pot fi din nou alături de voi, în Botiza, într-un nou an, alături de colegii consilieri judeţeni şi de primarii din zonă, deoarece aici ne simţim mereu bine. Pornind din Rona de Jos şi până în Săcel, în fiecare comunitate celebrăm, acum, Maramureşul. Iar cei care ne trec pragul găsesc la noi minuni unice, care doar în judeţul nostru pot fi admirate şi trăite la o asemenea intensitate. Atât Consiliul Judeţean, cât şi administraţiile locale trebuie să aloce bani pentru ca astfel de manifestări să prindă viaţă pe mai departe, să ne bucurăm an de an de tradiţia, de portul nostru popular, de cântecul şi jocul specific Maramureşului. Sigur, trebuie să facem mult mai multe lucruri pentru comunităţile pe care le reprezentăm, iar ca aleşi locali avem datoria de a face şi proiecte importante pentru comunităţi, care să rămână copiilor noştri. Un astfel de proiect important este reabilitarea drumului judeţean pe Valea Izei, proiect care în acest an a fost aprobat spre finanţare de Guvernul României. Avem 50 de milioane de euro, vom face licitaţia în acest an, iar începând de anul viitor vom începe lucrările de reabilitare. Ne cerem scuze încă de acum pentru disconfortul care se va crea cât timp drumul va fi în lucru, însă apoi va fi una dintre cele mai mari investiţii pentru Maramureşul istoric”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea. Reprezentanţii conducerii CJ Maramureş s-au deplasat, apoi, în Rozavlea, pentru a-l felicita pe primarul Vasile Mîrza pentru felul în care ştie să perpetueze tradiţia festivalului ”Roza Rozalina” dar şi ”Întâlnirea cu fiii satului”. Şi în Rozavlea au fost, în acest week-end, două zile de sărbătoare organizate de Primăria şi Consiliul Local al comunei Rozavlea, împreună cu Căminul Cultural Rozavlea. Rozăvlenii s-au mândrit, la rândul lor, cu parada portului popular iar pe scenă au urcat pentru a oferi un adevărat moment folcloric, artiştii: Ovidiu Purdea Someş, Marinel Petreuş şi Gheorghe Pârja, Ionuţ Bledea şi Diana Cârlig, Ioana Chindriş, Pătru Bârlea, Ileana Bumbar şi Ansamblul Folcloric Naţional ”Transilvania”, dar şi renumitul Ansamblu ”Roza-Rozalina” condus de instructorul – profesor Ion Condrat. Seara zilei de duminică s-a încheiat cu un concert extraordinar susţinut de Paula Seling şi discotecă în aer liber, unde participanţii au admirat focul de artificii. (A.B.M.)