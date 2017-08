Tineri angajaţi pe timp de vară

Mai puţini tineri angajaţi în această vară în Maramureş. Oficialii Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Maramureş (AJOFM) spun că faţă de 2016 s-a constatat o scădere cu 50 de persoane a elevilor şi studenţilor care au fost încadraţi în muncă în vacanţă. Astfel, în acest an, au fost angajaţi 141 de tineri, pentru care angajatorii beneficiază lunar de un stimulent financiar de 250 lei. Alţi 11 tineri cu vârsta între 16 şi 26 de ani, cu risc de marginalizare socială, au fost încadraţi în muncă, iar angajatorii beneficiază de subvenţiile aferente legislaţiei.

Pe de altă parte, reprezentanţii AJOFM au arătat că au avut foarte multe solicitări din partea şomerilor pentru prima de activare. Deşi se estima un număr de 400 de beneficiari, de la intrarea în vigoare a legii, în decembrie 2016 şi până în prezent, prima de activare a fost cerută de aproape 800 de persoane. „Prima de activare înseamnă că orice şomer neindemnizat se înregistrează în evidenţele noastre. Dacă începând cu a doua sau a treia zi de la înscrierea în evidenţe se angajează, beneficiază de o primă de activare de 500 lei”, a spus directorul executiv al AJOFM Maramureş, Oana Oşanu (foto). O creştere cu 67% a stimulentelor acordate angajaţilor se înregistrează pentru angajarea şomerilor din categorii defavorizate. Potrivit statisticilor, 581 de maramureşeni din această categorie au fost angajaţi în acest an. „La încadrarea absolvenţilor avem o uşoară scădere cu 18%. Pentru stimularea angajării înainte de expirarea perioadei de şomaj, avem 218 persoane, la stimularea mobilităţii forţei de muncă, avem o menţinere a numărului acestora, 14 persoane”, a adăugat Oana Oşanu. În ce priveşte cursurile de formare profesională, la ora actuală cele 5 cursuri sunt frecventate de 121 de persoane, dezinteresul pentru recalificare fiind unul în scădere de la an la an.