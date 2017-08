Baia Mare, în finala pentru “Capitala Tineretului”

Trei dintre cele şapte oraşe înscrise în competiţie au rămas în cursa pentru ti­tlul de Capitala Tineretului din România. Doar unul dintre acestea va dobândi titlul şi, implicit, premiul în valoare de 50.000 de euro acordat de Banca Comercială Română. Viitoarea Capitală a Tineretului din România va fi anunţată în cadrul Summitului Tinerilor, ediţia a II-a, care va avea loc în luna noiembrie, la Bacău.

A doua competiţie organizată în cadrul programului naţional Capitala Tineretului din România, care funcţionează pe principii similare cu Capitala Europeană a Tineretului, titlu deţinut de Cluj-Napoca în 2015, a atras 7 candidaturi: Alba Iulia, Baia Mare, Galaţi, Iaşi, Ploieşti, Satu Mare şi Suceava. În urma evaluării formei simplificate a candidaturilor de către un juriu independent, trei dintre acestea au fost desemnate pentru a merge în cea de-a doua rundă în calitate de finalişti: Baia Mare, Iaşi şi Satu Mare. Municipalităţile acestor oraşe, în parteneriat cu sectorul local de tineret, trebuie să depună până pe 15 octombrie un dosar detaliat în care să dezvolte conceptele propuse în prima rundă.

#UTurn, conceptul prezentat de Baia Mare, îşi propune să testeze de-a lungul unui an un program menit să creeze oportunităţi atractive pentru tineri, astfel încât aceştia să fie activi şi determinaţi să rămână şi să se implice în comunitate. Programul va beneficia de sprijinul autorităţilor locale.

Municipiul Iaşi propune conceptul “IS ON”, care descrie starea pe care programul „Iaşi Capitala Tineretului din România” intenţionează să o inducă tinerilor din oraş. Acest imbold se bazează pe trei acţiuni complementare menite să culeagă idei din comunitate, să creeze condiţii optime şi să se asigure de finalitatea iniţiativelor de dezvoltare urbană.

Conceptul “CONNECT TO SATU MARE” are ca focus conectarea şi reconectarea tinerilor la dezvoltarea oraşului, prin încurajarea participării active a tinerilor în comunitatea locală, aceştia având atât rolul de beneficiar, cât şi pe cel de facilitator.

Programul naţional este coordonat de Guvernanţa Programului Capitala Tineretului din România – Consiliul Tineretului din România (CTR), Federaţia Tinerilor din Cluj (FTC), Grupul PONT şi Banca Comercială Română – şi îşi propune să dezvolte modul în care autorităţile locale colaborează cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi cu mediul privat pentru a pune tinerii din România în centrul procesului de dezvoltarea urbană. Juriul care evaluează proiectele propuse de către cele trei oraşe candidate este alcătuit din 24 de reprezentanţi ai sectorului neguvernamental de tineret, ai mediului privat, ai organizaţiilor de tineret ale partidelor politice parlamentare şi ai unor instituţii publice. Aceştia sunt: Cristian Cojocaru (Ministerul Tineretului şi Sportului), Marin Florian, Liviu Rogojinaru şi Daniela Vişoianu (Consiliul Economic şi Social), Adeline Dan (Asociaţia Municipiilor din România), Vlad Ştefan (Consiliul Naţional al Elevilor), Vlad Cherecheş (Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România), Anca Năstase (Federaţia Volum), Mihaela Gîrleanu (Organizaţia Naţională „Cercetaşii României”), Denisa Samek (Patronatul Tinerilor Întreprinzători din România), Gabriel Postolache (Federaţia Tinerilor din Bacău), Mihai Vîlcea (Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş), Alexandru Bîndar (PSD), Maria Forna (PNL), Ana Ciceală (USR), Claudiu Catană (ALDE), Gabriel Popa (PMP), Gered Imre (UMDR), Florin Godean (Adecco România), Diana Lupescu (Pepsi), Ioana Vieru (VISA).

Primul oraş din România care a purtat acest titlu şi şi-a asumat pionieratul acestui program a fost Timişoara, în perioada 2 mai 2016 – 1 mai 2017, urmat de către Bacău, oraş desemnat în urma organizării unei competiţii şi care va deţine titlul de Capitala Tineretului din România până pe 1 mai 2018. (G.M.)