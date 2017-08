Învăţământ profesional în satul Rus!

O clasă de şcoală profesională va funcţiona din acest nou an şcolar în comuna Dumbrăviţa, satul Rus. Astfel, o grupă de 28 de elevi, împărţită pe două specializări, va apărea din toamnă. Elevii îşi vor desfăşura activitatea în clădirea vechii şcoli din sat, care s-a mutat în casă nouă. Şcoala profesională a apărut datorită marelui investitor din zonă, care are nevoie de muncitori calificaţi. Fabrica de componente aviatice de pe raza comunei va ajuta la dotarea laboratoarelor unităţii de învăţământ, dar şi la efectuarea practicii de către elevi, aceştia urmând să fie angajaţi la terminarea cursurilor.

Şcoala veche a fost supusă reabilitării, urmând ca la 15 septembrie să-şi deschidă porţile în cele mai bune condiţii pentru noii elevi de profesională, după cum ne-a mărturisit Felician Ciceu, primarul comunei Dumbrăviţa: „Avem o chestie foarte interesantă şi totodată plăcută, pe partea de învăţământ în comună. Începând din acest an şcolar, la Rus a fost aprobată înfiinţarea a două grupe de şcoală profesională, datorită marelui investitor prezent pe raza comunei. Până în momentul de faţă s-au înscris 21 de copii. În urma discuţiilor pe care le-am avut mi-a comunicat doamna director că mai există doritori ce vor veni în a doua parte de înscrieri, în toamnă. Această şcoală profesională va funcţiona în sediul şcolii de la Rus. Aici am construit o şcoală nouă, rămânând goală clădirea veche. Am reabilitat-o şi pe aceasta, alocând din bugetul local pe anul în curs o sumă substanţială pentru renovarea ei. Deci practic s-au executat lucrări atât în exterior, cât şi în interior”.

De pe băncile şcolii, elevii au asigurat un loc de muncă

La terminarea celor trei ani de cursuri, elevii vor avea un loc de muncă asigurat, în cadrul fabricii din comună. Astfel, tinerii vor rămâne în comunitate şi nu vor mai fi obligaţi să plece din ţară, în căutarea unui loc de muncă: „Din discuţiile şi înţelegerile care au fost la nivel de comună, aceşti elevi care vor urma cursurile profesionale au acceptul că li se va asigura şi un loc de muncă la terminarea şcolii. Deci vor învăţa meserie timp de trei ani de zile după care sunt încadraţi în muncă, rămânând în comună. Asta în condiţiile în care elevii, după ce termină şcoala nu îşi prea găsesc de muncă în localităţile de unde provin, aşa că sunt forţaţi de împrejurări să plece în alte locuri din ţară, sau chiar peste hotare. O mare parte din aceşti copii sunt ai angajaţilor actuali ai fabricii de la Dumbrăviţa, părinţii îndrumându-i să aleagă acest drum. Tinerii rămân în comună dacă le oferim un loc de muncă, un salariu substanţial, o masă caldă poate, plus naveta asigurată. Ideea a apărut la începutul anului şi mă bucur că am şi reuşit să o punem în aplicare, găsind înţelegere şi la Inspectoratul Şcolar”, a conchis primarul.

Mai sunt 7 locuri libere pentru etapa a doua de înscriere

În prima etapă de înscriere din vară s-au ocupat 21 de locuri la cursurile de profesională. Au mai rămas încă 7 locuri disponibile, aşa că elevii care vor să se specializeze în construcţia structurilor de avioane mai au încă timp să o facă. Directorul şcolii Dumbrăviţa, Magdalena Tomşa ne explică: „Împreună cu UAC Dumbrăviţa am reuşit să înfiinţăm o clasă de şcoală profesională, cu trei ani durata cursurilor. Există 28 de locuri în total, cu două specializări: 14 locuri la specializarea constructor structuri aeronave, iar cealaltă jumătate la specializarea lăcătuş structuri metalice. Practica o vor face la UAC. Cursurile se vor susţine la şcoala din Rus, o structură a şcolii Dumbrăviţa. Acesta va fi primul an în care funcţionează. Avem deja copii înscrişi. În prima etapă au fost 21 de elevi, iar în etapa a doua de înscriere, care începe la sfârşitul lunii august, mai sunt încă şapte locuri neocupate. De asemenea, fabrica din comună va dota un laborator de informatică, dar şi unul pentru efectuarea practicii, cu tot ce-i nevoie pentru ca elevii să aibă unde să înveţe meserie. Am primit şi autorizare, clasa fiind cuprinsă în planul de şcolarizare al Inspectoratului Şcolar Judeţean Maramureş”. Directorul unităţii de învăţământ ne-a mai spus că printre elevii înscrişi se numără şi copii din Baia Mare sau Cavnic, nu doar din comună. UAC le asigură acestora inclusiv naveta zilnic până la şcoală şi înapoi.