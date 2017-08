Copil de 4 ani, ucis de Pitbull!

În 21 august 2017, pe strada Iapa din Sighetu Marmaţiei, s-a produs un tragic accident: un copil de 4 ani şi jumătate, pe nume Luca, a fost ucis de cîinele unchiului său, un tînăr (în vîrstă de 18 ani), Dărăbuş I., care a adus din Italia un cîine de luptă Pitbull. Luca se afla în grija străbunicilor, părinţii săi fiind plecaţi în Italia. În momentul atacului, erau acasă doar străbunicul şi copilul. Cîinele a sărit direct la gîtul pruncului şi i-a strivit beregata, iar străbunicul n-a putut face nimic. Leziunile produse la nivelul traheei şi laringelui au fost mortale. Procuratura, Poliţia şi Direcţia Copilului cercetează cazul.

Dr. Vasile POP, director executiv adjunct al Direcţiei Sanitar Veterinare Maramureş, ne informează că deţinătorii de cîini au obligaţia să respecte OUG. 55/2002 privind regimul de deţinere a cîinilor periculoşi şi agresivi din rasele de luptă şi de atac (Pitbull, Boerbull, Bandog şi metişii lor) şi din rasele American Staffordshire Terrier, Tosa, Rottweiller, Dog Argentinian, Mastino Napolitano, Fila Brazileiro, Mastiff, Ciobănesc Caucazian, Cabe Corso şi metişii lor. Proprietarul trebuie să aibă minimum 18 ani şi să fie responsabil.

Văzînd ce tragedie a produs cîine său, junele proprietar de Pitbull a fugit de acasă şi este căutat de poliţie, pentru a fi tras la răspundere penală. Cîinele a fost dus la centrul de ecarisaj din Sighet, unde va fi ţinut 15 zile sub observaţie, după care va fi eutanasiat. Are carnet de sănătate, fiind vaccinat antirabic în 30 iunie 2017 de medicul veterinar din Sighet. Nu a fost înregistrat la Poliţie şi la Asociaţia Chinologică, nu a fost castrat (are 2 ani) şi nu este asigurat printr-o poliţă de răspundere civilă pentru eventualele pagube produse. Nu merită să creşteţi astfel de cîini, pentru pază este foarte bun un cîine lup, iar pentru companie, un cîine de talie mică!

Ioan NEGRU