Consilierii judeţeni sunt nemulţumiţi de întreţinerea drumurilor judeţene şi a zonelor verzi de pe marginea lor. Vinovaţi sunt atât cei de la Drumuri şi Poduri SA, societate din subordinea Consiliului Judeţean Maramureş, cât şi primăria şi cetăţenii care nu curăţă bălăriile crescute pe lângă drum.

Problema este cu atât mai mare cu cât aceste deficienţe există şi pe traseele turistice, în sezonul estival. Doru Dăncuş, vicepreşedinte CJ, a spus în plenul şedinţei: „Am vorbit la societatea Drumuri şi Poduri şi am atras atenţia vizavi de întreţinerea drumului Baia Sprie – Bârsana, care este cartea noastră de vizită. Am circulat mult în această perioadă pe acest drum şi mi se pare că suntem delăsători. Aş fi dorit ca măcar în această perioadă de vară, când vin în vizită mulţi turişti, când se întorc mulţi maramureşeni acasă, acest drum să arate bine. În primul rând, trebuie să fie marcat, cel puţin marcajul de mijloc să se vadă. De asemenea, după multele intemperii care au fost în perioada aceasta, am văzut aluviuni şi nisip pe marginea drumului, care ar trebui curăţate. Avem cositori în dotare şi sper ca de această dată, după intervenţia în plen, să vedem o acţiune în această zonă”.

Bălăriile de pe şanţ

Consilierii judeţeni atrag atenţia asupra zonelor verzi de lângă drumuri, necurăţate aproape peste tot: „Fac un apel către cetăţeni, către primari şi către „Drumuri şi Poduri” să nu lase să crească bălăriile! E atât de greu să iasă primarul şi gospodarii să cureţe iarba de la drum!? Aceste trasee turistice arată prost, cu buruieni de un metru înălţime şi nimeni nu iese să le cureţe şi nimeni nu le atrage atenţia. Eu fac acest lucru, căci nu e bine ce se întâmplă, lasă o imagine proastă pentru orice ochi. După ce au fost reabilitate, aceste drumuri trebuie să fie şi întreţinute. Este responsabilitatea Direcţiei de drumuri, dar şi a primarilor şi a cetăţenilor din comunităţile respective. Cred că ar trebui să se sensibilizeze toată lumea la această problemă, pentru că nu e normal aşa ceva, nici pe lângă gardul cetăţeanului, dar nici pe marginea drumului”, a pre­cizat Gheorghe Bârlea, consilier judeţean.

Proiect de amendare

Gyongyike Bondi, consilier judeţean, a arătat că în Parlament a fost depus un proiect de lege care va reglementa curăţarea bălăriilor de pe marginea drumurilor şi în acelaşi timp prevede amenzi pentru cei care nu respectă legea: „În ceea ce priveşte bălăriile, este depus în Parlamentul României un proiect de lege prin care primarii şi inclusiv localnicii vor fi penalizaţi aspru pentru bălăriile necurăţate. Deci vom fi nevoiţi cu toţii să ne curăţăm terenurile pentru că este, până la urmă, o problemă şi de sănătate, polenul acestor bălării fiind alergen”, a conchis Gyongyike Bondi.